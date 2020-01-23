Заря отправила двух игроков в клуб Первой лиги

«Заря» объявила, что отправляет в аренду в «Металлург» Запорожье двух игроков - защитника Тимофея Сухаря и хавбека Егора Шалфеева.

Аренда рассчитана до конца сезона.

Оба в нынешнем сезоне выступали за молодежную команду, но Шалфеев один раз был в заявке на матч УПЛ.

«Металлург» в Первой лиге занимает предпоследнее 15-е место.