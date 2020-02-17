ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Бутко в Лех

Защитник продолжит карьеру в Польше

  • 17.02.2020 17:20
  • 3042 просмотра
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Бутко в Лех
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» на официальном сайте объявил о переходе правого защитника Богдана Бутко в польский «Лех».

Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона. Контракт 29-летнего игрока истекает в 2021 году.

В нынешнем сезоне игрок не провел за «Шахтер» ни одного официального матча, а зимой клуб не взял Бутко на сборы, подыскивая ему новую команду.

«Лех» в чемпионате Польши занимает 5-е место.

Отметим, что с 2017-го года в составе польского клуба выступает экс-защитник «Карпат» Владимир Костевич.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.02.2020 18:31
    +1
    axylinam, 17.02.2020 18:21
    Странно,что Шахтёр не отправил Бутко в лондонский Арсенал
    Туда Матвиенко перешел
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 17.02.2020 18:23
    0
    Зато у них стабильный чемпионат
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 17.02.2020 18:21
    +1
    Странно,что Шахтёр не отправил Бутко в лондонский Арсенал
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 17.02.2020 17:57
    0
    От рад за пацана. Растет. Копанка команда возможностей
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.02.2020 17:50
    +1
    Если будет играть в основе, то и на Евро может поехать на подмену Караваеву!!!!!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 17.02.2020 17:38
    +2
    Богдан,это и к лучшему, поживаешь хоть по-человечески.Успехов тебе!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.02.2020 17:32
    -2
    Чемп Польши - дырища, конечно, но лучше, чем быть в 3-м составе кротов
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 17.02.2020 17:32
    -6
    клубнику собирать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.02.2020 17:22
    +8
    Рад за Богдана. Молодец.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.02.2020 17:22
    +8
    Рад за Богдана. Молодец.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 17.02.2020 17:38
    +2
    Богдан,это и к лучшему, поживаешь хоть по-человечески.Успехов тебе!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.02.2020 18:31
    +1
    axylinam, 17.02.2020 18:21
    Странно,что Шахтёр не отправил Бутко в лондонский Арсенал
    Туда Матвиенко перешел
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 17.02.2020 18:21
    +1
    Странно,что Шахтёр не отправил Бутко в лондонский Арсенал
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.02.2020 17:50
    +1
    Если будет играть в основе, то и на Евро может поехать на подмену Караваеву!!!!!!!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 17.02.2020 18:23
    0
    Зато у них стабильный чемпионат
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 17.02.2020 17:57
    0
    От рад за пацана. Растет. Копанка команда возможностей
    Ссылка
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