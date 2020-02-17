ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Бутко в Лех

«Шахтер» на официальном сайте объявил о переходе правого защитника Богдана Бутко в польский «Лех».
Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона. Контракт 29-летнего игрока истекает в 2021 году.
В нынешнем сезоне игрок не провел за «Шахтер» ни одного официального матча, а зимой клуб не взял Бутко на сборы, подыскивая ему новую команду.
«Лех» в чемпионате Польши занимает 5-е место.
Отметим, что с 2017-го года в составе польского клуба выступает экс-защитник «Карпат» Владимир Костевич.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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