Заря попрощалась с японским хавбеком

Клуб объявил об уходе Ицуки Ураты

  • 23.01.2020 10:30
  • 1202 просмотра
  • 2 комментария
Заря попрощалась с японским хавбеком
© zarya-lugansk.com

«Заря» на официальном сайте объявила об уходе из команды японского полузащитника Ицуки Ураты.

Контракт с 22-летним игроком разорван по обоюдному согласию сторон.

Урата так и не сыграл в УПЛ, а выступал за молодежную команду «Зари».

Этой зимой клуб потерял Назария Русина, Левана Арвеладзе и Филиппа Будковского, но подписал Ловро Цвека и Андрея Цыганикса.

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Источник — ФК Заря

(5 голосов)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 23.01.2020 11:19
    0
    korsun_skif, 23.01.2020 10:45
    Русин и Заре не поможет и в Динамо играть не будет .
    Как и Андриевский...
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 23.01.2020 10:45
    0
    Русин и Заре не поможет и в Динамо играть не будет .
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 23.01.2020 11:19
    0
    korsun_skif, 23.01.2020 10:45
    Русин и Заре не поможет и в Динамо играть не будет .
    Как и Андриевский...
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 23.01.2020 10:45
    0
    Русин и Заре не поможет и в Динамо играть не будет .
    Ссылка
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