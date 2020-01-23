Заря попрощалась с японским хавбеком

«Заря» на официальном сайте объявила об уходе из команды японского полузащитника Ицуки Ураты.

Контракт с 22-летним игроком разорван по обоюдному согласию сторон.

Урата так и не сыграл в УПЛ, а выступал за молодежную команду «Зари».

Этой зимой клуб потерял Назария Русина, Левана Арвеладзе и Филиппа Будковского, но подписал Ловро Цвека и Андрея Цыганикса.