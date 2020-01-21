Десна подписала Тотовицкого

Полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий перешел в «Десну». Эту информацию подтвердил главный тренер «Десны» Александр Рябоконь.
Черниговский клуб подписал с Тотовицким полноценный контракт. Другие подробности перехода не известны.
За первую половину сезона Тотовицкий ни разу не попал в заявку на официальный матч «Шахтера». Ранее он не поехал с командой на сбор в Турцию.
Также сегодня «Десна» подписала полузащитника «Карпат» Алексея Гуцуляка.
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Источник — ТК Футбол
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Ахахахах так как раз если будут выводить ДК на Ингулец именно в финале , очень большая вероятность что Десна попадёт киевлянам в полуфинале, ну если Ворсклу пройдёт конечно
—————————
То есть если зависимости от стадии кубка шансы Десны против ДК повышаются ?
То есть Суркис , который по твоей логике может повлиять на жеребьевку , придумает лучше сыграть полуфинал с сильной командой ( на фоне первой лиги) , в то время как Ингулец/ Минай будет играть с другим представителем вышки ( скорее всего) . И все это ради призрачной надежды сыграть в финале с первой Лигой ? Не логичней ли тогда уже себе облегчить дорогу в финал , и нагреть шары на перволигового соперника в полуфинале , ( если пройдут туда)?
———
Вообщем как обычно написал , абы что б было
Ахахахах так как раз если будут выводить ДК на Ингулец именно в финале , очень большая вероятность что Десна попадёт киевлянам в полуфинале, ну если Ворсклу пройдёт конечно
—————————
То есть если зависимости от стадии кубка шансы Десны против ДК повышаются ?
То есть Суркис , который по твоей логике может повлиять на жеребьевку , придумает лучше сыграть полуфинал с сильной командой ( на фоне первой лиги) , в то время как Ингулец/ Минай будет играть с другим представителем вышки ( скорее всего) . И все это ради призрачной надежды сыграть в финале с первой Лигой ? Не логичней ли тогда уже себе облегчить дорогу в финал , и нагреть шары на перволигового соперника в полуфинале , ( если пройдут туда)?
———
Вообщем как обычно написал , абы что б было
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