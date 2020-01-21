Десна подписала Тотовицкого

Полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий перешел в «Десну». Эту информацию подтвердил главный тренер «Десны» Александр Рябоконь.

Черниговский клуб подписал с Тотовицким полноценный контракт. Другие подробности перехода не известны.

За первую половину сезона Тотовицкий ни разу не попал в заявку на официальный матч «Шахтера». Ранее он не поехал с командой на сбор в Турцию.

Также сегодня «Десна» подписала полузащитника «Карпат» Алексея Гуцуляка.