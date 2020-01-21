Десна подписала Тотовицкого

Черниговский клуб продолжает укреплять состав

  • 21.01.2020 23:05
  • 2188 просмотров
  • 9 комментариев
Десна подписала Тотовицкого
© ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий перешел в «Десну». Эту информацию подтвердил главный тренер «Десны» Александр Рябоконь.

Черниговский клуб подписал с Тотовицким полноценный контракт. Другие подробности перехода не известны.

За первую половину сезона Тотовицкий ни разу не попал в заявку на официальный матч «Шахтера». Ранее он не поехал с командой на сбор в Турцию.

Также сегодня «Десна» подписала полузащитника «Карпат» Алексея Гуцуляка.

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Источник — ТК Футбол

(13 голосов)

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Комментарии
    roman_kros
    online
      roman_kros, 22.01.2020 00:20
    0
    Я так дивлюся, Десна підсилюється непогано. Класна заруба за друге місце буде.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 00:03
    0
    kvlad200760, 21.01.2020 23:28
    Якщо в Десні зможе стати основним то будуть з нього люди!Рябоконь збирає непоганий колектив! І якщо не будуть хімічити з жеребом виводячи Динамо на фінал з Інгульцем чи Мінаєм,то цілком можливо що Десна візьме кубок!
    А какие варианты такого химичЕнья?
    Ахахахах так как раз если будут выводить ДК на Ингулец именно в финале , очень большая вероятность что Десна попадёт киевлянам в полуфинале, ну если Ворсклу пройдёт конечно
    —————————
    То есть если зависимости от стадии кубка шансы Десны против ДК повышаются ?
    То есть Суркис , который по твоей логике может повлиять на жеребьевку , придумает лучше сыграть полуфинал с сильной командой ( на фоне первой лиги) , в то время как Ингулец/ Минай будет играть с другим представителем вышки ( скорее всего) . И все это ради призрачной надежды сыграть в финале с первой Лигой ? Не логичней ли тогда уже себе облегчить дорогу в финал , и нагреть шары на перволигового соперника в полуфинале , ( если пройдут туда)?
    ———
    Вообщем как обычно написал , абы что б было
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.01.2020 23:52
    -2
    J0e777, 21.01.2020 23:45
    Когда у Десны будет хоть один игрок сборной, тогда такой бред будешь писать
    В понимание "состава" входит все, в том числе тренер, который у Десны есть, а у Динамо нету. Собственно, турнирная таблица тому показатель. В футбол играют прежде всего деньги, не может клуб чьи игроки стоят в 10 раз дороже чем у других команд сливать им. Значит у такой команды отсутствует тренер, и значит она проигрывает им по общему составу.
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    J0e777
    online
      J0e777, 21.01.2020 23:45
    0
    OKs100, 21.01.2020 23:26
    Таким образом, у Десны вырисовывается состав посильнее, чем у Динамо.
    Когда у Десны будет хоть один игрок сборной, тогда такой бред будешь писать
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 23:36
    -1
    kvlad200760, 21.01.2020 23:28
    Якщо в Десні зможе стати основним то будуть з нього люди!Рябоконь збирає непоганий колектив! І якщо не будуть хімічити з жеребом виводячи Динамо на фінал з Інгульцем чи Мінаєм,то цілком можливо що Десна візьме кубок!
    ... i бронзовi медалi !
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.01.2020 23:28
    +1
    Якщо в Десні зможе стати основним то будуть з нього люди!Рябоконь збирає непоганий колектив! І якщо не будуть хімічити з жеребом виводячи Динамо на фінал з Інгульцем чи Мінаєм,то цілком можливо що Десна візьме кубок!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.01.2020 23:26
    +1
    Таким образом, у Десны вырисовывается состав посильнее, чем у Динамо.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 21.01.2020 23:20
    -2
    Al Zolo, 21.01.2020 23:13
    можно с таким составом побороться за кубок- в медали не очень верится
    В кубок можна легко покласти бронзовi медалi пiсля Шяхтаря i Зорi.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 21.01.2020 23:13
    0
    можно с таким составом побороться за кубок- в медали не очень верится
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.01.2020 23:28
    +1
    Якщо в Десні зможе стати основним то будуть з нього люди!Рябоконь збирає непоганий колектив! І якщо не будуть хімічити з жеребом виводячи Динамо на фінал з Інгульцем чи Мінаєм,то цілком можливо що Десна візьме кубок!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.01.2020 23:26
    +1
    Таким образом, у Десны вырисовывается состав посильнее, чем у Динамо.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 22.01.2020 00:20
    0
    Я так дивлюся, Десна підсилюється непогано. Класна заруба за друге місце буде.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 00:03
    0
    kvlad200760, 21.01.2020 23:28
    Якщо в Десні зможе стати основним то будуть з нього люди!Рябоконь збирає непоганий колектив! І якщо не будуть хімічити з жеребом виводячи Динамо на фінал з Інгульцем чи Мінаєм,то цілком можливо що Десна візьме кубок!
    А какие варианты такого химичЕнья?
    Ахахахах так как раз если будут выводить ДК на Ингулец именно в финале , очень большая вероятность что Десна попадёт киевлянам в полуфинале, ну если Ворсклу пройдёт конечно
    —————————
    То есть если зависимости от стадии кубка шансы Десны против ДК повышаются ?
    То есть Суркис , который по твоей логике может повлиять на жеребьевку , придумает лучше сыграть полуфинал с сильной командой ( на фоне первой лиги) , в то время как Ингулец/ Минай будет играть с другим представителем вышки ( скорее всего) . И все это ради призрачной надежды сыграть в финале с первой Лигой ? Не логичней ли тогда уже себе облегчить дорогу в финал , и нагреть шары на перволигового соперника в полуфинале , ( если пройдут туда)?
    ———
    Вообщем как обычно написал , абы что б было
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.01.2020 23:45
    0
    OKs100, 21.01.2020 23:26
    Таким образом, у Десны вырисовывается состав посильнее, чем у Динамо.
    Когда у Десны будет хоть один игрок сборной, тогда такой бред будешь писать
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 21.01.2020 23:13
    0
    можно с таким составом побороться за кубок- в медали не очень верится
    Ссылка
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