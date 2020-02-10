ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик подписал Баланюка и Литвина

Нападающий Денис Баланюк и защитник Дмитрий Литвин стали игроками донецкого «Олимпика».
23-летний Баланюк, который ранее вызывался в национальную сборную Украины, подписал контракт на два года, он получил 17-й номер. Срок соглашения 23-летнего Литвина не сообщается.
Ранее сообщалось, что форвард «Олимпика», который не подошел «Динамо», может оказаться в «Карпатах».
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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