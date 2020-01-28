ОФИЦИАЛЬНО: Александр Сафронов — игрок Левадии

20-летний украинский защитник «Днепра-1» Александр Сафронов перешел в эстонскую «Левадию» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.
«Сафронов укрепит линию обороны нашей команды и повысит конкуренцию внутри коллектива», — отметил спортивный директор «Левадии» Сергей Парейко.
В текущем сезоне Сафронов провел за «Днепр-1» 12 матчей в УПЛ.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €500 тысяч.
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Источник — ФК Левадия
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