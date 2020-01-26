Защитник Днепра-1 Сафронов отправится в Левадию

20-летний украинский защитник «Днепра-1» Александр Сафронов перейдет в эстонскую «Левадию» на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на год.
Информацию о трансфере подтвердил главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко.
В текущем сезоне Сафронов, выступающий преимущественно на позиции правого защитника, провел за «Днепр-1» 12 матчей в УПЛ.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €500 тысяч.
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Источник — СК Днепр-1
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