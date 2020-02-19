Днепр-1 отправил хавбека в аренду в грузинский Сабуртало

«Днепр-1» отдал в аренду 20-летнего полузащитника Александра Беляева.
Беляев ближайшие два года будет выступать за клуб «Сабуртало», который является вице-чемпионом Грузии.
Отметим, что в этом сезоне Беляев провел лишь один поединок в украинской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» собирается пригласить иностранного специалиста.
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Источник — ФК Сабуртало
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