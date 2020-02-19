Днепр-1 отправил хавбека в аренду в грузинский Сабуртало

Александр Беляев ближайшие два года будет выступать в чемпионате Грузии

  • 19.02.2020 12:58
  • 267 просмотров
  • 1 комментарий
Днепр-1 отправил хавбека в аренду в грузинский Сабуртало
© ФК Сабуртало

«Днепр-1» отдал в аренду 20-летнего полузащитника Александра Беляева.

Беляев ближайшие два года будет выступать за клуб «Сабуртало», который является вице-чемпионом Грузии. 

Отметим, что в этом сезоне Беляев провел лишь один поединок в украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» собирается пригласить иностранного специалиста.

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Источник — ФК Сабуртало

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:13
    0
    неплохо для молодого игрока-есть шанс в еврокубке засветится кудасам Днепр точно не попадет
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:13
    0
    неплохо для молодого игрока-есть шанс в еврокубке засветится кудасам Днепр точно не попадет
    Ссылка
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