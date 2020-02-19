Днепр-1 отправил хавбека в аренду в грузинский Сабуртало

«Днепр-1» отдал в аренду 20-летнего полузащитника Александра Беляева.

Беляев ближайшие два года будет выступать за клуб «Сабуртало», который является вице-чемпионом Грузии.

Отметим, что в этом сезоне Беляев провел лишь один поединок в украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» собирается пригласить иностранного специалиста.