Днепр-1 собирается пригласить иностранного специалиста

Итальянский тренер Луиджи Ночентини подпишет контракт с СК Днепр-1. В днепровском клубе он будет ассистентом Дмитрия Михайленко по тактическому направлению.

Молодой специалист 1988 года рождения работал в штабе Маурицио Сарри в «Наполи» и «Челси», будучи членом его так называемой «большой девятки».

Итальянская пресса прозвала Ночентини «компьютерным мастером».