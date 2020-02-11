Днепр-1 собирается пригласить иностранного специалиста

Итальянский тренер Луиджи Ночентини подпишет контракт с СК Днепр-1. В днепровском клубе он будет ассистентом Дмитрия Михайленко по тактическому направлению.
Молодой специалист 1988 года рождения работал в штабе Маурицио Сарри в «Наполи» и «Челси», будучи членом его так называемой «большой девятки».
Итальянская пресса прозвала Ночентини «компьютерным мастером».
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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