ОФИЦИАЛЬНО: Джемаль Кизилатеш — игрок Волыни

25-летний украинский полузащитник Джемаль Кизилатеш подписал контракт с луцкой «Волынью».
Кизилатеш перешел в «Волынь» в качестве свободного агента. Футболист принял активное участие в первом учебно-тренировочном сборе луцкой команды и уже успел отличиться забитым мячом в спарринге с «Ковелем-Волынью».
Ранее Кизилатеш выступал за «Арсенал-Киевщину», полтавскую «Ворсклу» и «Арсенал-Киев». Последним клубом Джемаля был «Колос», цвета которого он защищал с лета 2018-го по январь 2020-го года.
В текущем сезоне Кизилатеш провел за «Колос» 6 матчей в УПЛ.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €200 тысяч.
Источник — ФК Волынь
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