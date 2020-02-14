ОФИЦИАЛЬНО: Джемаль Кизилатеш — игрок Волыни

25-летний украинский полузащитник Джемаль Кизилатеш подписал контракт с луцкой «Волынью».

Кизилатеш перешел в «Волынь» в качестве свободного агента. Футболист принял активное участие в первом учебно-тренировочном сборе луцкой команды и уже успел отличиться забитым мячом в спарринге с «Ковелем-Волынью».

Ранее Кизилатеш выступал за «Арсенал-Киевщину», полтавскую «Ворсклу» и «Арсенал-Киев». Последним клубом Джемаля был «Колос», цвета которого он защищал с лета 2018-го по январь 2020-го года.

В текущем сезоне Кизилатеш провел за «Колос» 6 матчей в УПЛ.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €200 тысяч.