Колос распрощался с четырьмя игроками

Ковалевский «Колос» покинули четыре футболиста. В частности, новый год команда начнет без Джемаля Кизилатеша, Вячеслава Рябова, Владислава Нехтия и Владислава Охранчука.
Контракты с игроками приостановлены по обоюдному согласию сторон.
«Колос» поблагодарил футболистов за их труд, вклад в развитие клуба и историческое достижение — выход команды в УПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Колос Ковалевка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.