Колос распрощался с четырьмя игроками

Ковалевский «Колос» покинули четыре футболиста. В частности, новый год команда начнет без Джемаля Кизилатеша, Вячеслава Рябова, Владислава Нехтия и Владислава Охранчука.

Контракты с игроками приостановлены по обоюдному согласию сторон.

«Колос» поблагодарил футболистов за их труд, вклад в развитие клуба и историческое достижение — выход команды в УПЛ.