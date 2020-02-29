ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла арендовала хавбека Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Клим Приходько на правах аренды перешел в «Ворсклу», где будет выступать до конца текущего сезона.

Приходько выступал за молодежную команду «горняков», отыграв в чемпионате Украины U-21 15 поединков и отличившись в них 6 забитыми мячами.

«Ворскла» уже внесла Приходько в заявку на сезон под № 98.

Отметим, что на юношеском уровне Приходько прошел через академии «Днепра», «Динамо» и «Шахтера».