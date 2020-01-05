ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Ризеспор

Официальный сайт «Ризеспора» подтвердил переход украинского хавбека «Динамо» Дениса Гармаша.
Игрока до конца сезона арендовал «Ризеспор», где выступает другой украинец - Николай Морозюк. В чемпионате Турции команда занимает 12-е место.
Отметим, что два года назад 29-летний футболист подписал с киевским клубом новый контракт на 4 года.
В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 13 матчей и голов не забивал. Гармаш выступал за «Динамо» с 2007 года.
В составе сборной Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.
Источник — Sport.ua
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вот эти вот поза клубом - на терриконе друг другу рассказывайте
Хотя , может я реально сильно придирчив .
Приведи мне пример пожалуйста , был ли еще клуб такой за последнее время в котором на допинге попалось 4 человека за 6 лет , пусть даже просто люди связанные с этим клубом
ахахаххаах как же я ору , нет чтобы просто бредни перестать писать , вместо того чтобы сказки выдумывать про злых админов банящих вассалов бурбаса
Ты Гармаш!?
вот эти вот поза клубом - на терриконе друг другу рассказывайте
Хотя , может я реально сильно придирчив .
Приведи мне пример пожалуйста , был ли еще клуб такой за последнее время в котором на допинге попалось 4 человека за 6 лет , пусть даже просто люди связанные с этим клубом
может ты знаешь еще такие случаи в мировом футболе за последнее время ?
Ты Гармаш!?
может ты знаешь еще такие случаи в мировом футболе за последнее время ?
Фартануло Динамовцам.. Сбагрили..
может ты знаешь еще такие случаи в мировом футболе за последнее время ?
Фартануло Динамовцам.. Сбагрили..
Успіхів у Туреччині, повертайся, як завершиш кар'єру
Ты Гармаш!?
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