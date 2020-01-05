ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Ризеспор

Хавбек «Динамо» отправился в Турцию

  • 05.01.2020 19:23
  • 10643 просмотра
  • 53 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Ризеспор
© fcdynamo.kiev.ua

Официальный сайт «Ризеспора» подтвердил переход украинского хавбека «Динамо» Дениса Гармаша.

Игрока до конца сезона арендовал «Ризеспор», где выступает другой украинец - Николай Морозюк. В чемпионате Турции команда занимает 12-е место.

Отметим, что два года назад 29-летний футболист подписал с киевским клубом новый контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 13 матчей и голов не забивал. Гармаш выступал за «Динамо» с 2007 года.

В составе сборной Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 05.01.2020 19:52
    0
    jekаfunny, 05.01.2020 19:40
    4 игрока .
    вот эти вот поза клубом - на терриконе друг другу рассказывайте
    Хотя , может я реально сильно придирчив .
    Приведи мне пример пожалуйста , был ли еще клуб такой за последнее время в котором на допинге попалось 4 человека за 6 лет , пусть даже просто люди связанные с этим клубом
    это единствнное что вы можете сказать теперь) о результатах команд нет постов. даже семирамид пропал)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.01.2020 19:52
    0
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:41
    Мда... Після того, як перед новим роком масово побанили багатьох фанів Шахтаря, на сайті знову типу "перевага" динамофанатиків. Засипають мінусами, що це вам дає, цікаво?
    Это неполноценные личности, не обращай внимания
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.01.2020 19:51
    0
    Невже Динамо нарешті підсилилося у міжсезоння!!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:45
    0
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:41
    Мда... Після того, як перед новим роком масово побанили багатьох фанів Шахтаря, на сайті знову типу "перевага" динамофанатиків. Засипають мінусами, що це вам дає, цікаво?
    то баварские иллюминаты под жаждой мирового господства, осуществляют такие коварные происки с минусами
    ахахаххаах как же я ору , нет чтобы просто бредни перестать писать , вместо того чтобы сказки выдумывать про злых админов банящих вассалов бурбаса
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 05.01.2020 19:44
    +1
    Жаль, что только 6а пол года
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.01.2020 19:43
    -5
    trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:41
    Да
    Завязывай с наркотиками
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:41
    +3
    AK_228, 05.01.2020 19:36
    А ты причём здесь!?
    Ты Гармаш!?
    Да
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:41
    -6
    Мда... Після того, як перед новим роком масово побанили багатьох фанів Шахтаря, на сайті знову типу "перевага" динамофанатиків. Засипають мінусами, що це вам дає, цікаво?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:40
    +2
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:37
    Не 4, а 2 - офіційно. Ще 2 проколоись поза клубом.
    4 игрока .
    вот эти вот поза клубом - на терриконе друг другу рассказывайте
    Хотя , может я реально сильно придирчив .
    Приведи мне пример пожалуйста , был ли еще клуб такой за последнее время в котором на допинге попалось 4 человека за 6 лет , пусть даже просто люди связанные с этим клубом
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:37
    -10
    jekаfunny, 05.01.2020 19:32
    не ну я все понимаю, но очень смешно когда про " допингом напичкают " пишет человек в команде которого было 4 напичканых за 6 лет
    может ты знаешь еще такие случаи в мировом футболе за последнее время ?
    Не 4, а 2 - офіційно. Ще 2 проколоись поза клубом.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.01.2020 19:36
    -10
    trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:31
    Конечно рад аж сижу и верю радости))))
    А ты причём здесь!?
    Ты Гармаш!?
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 05.01.2020 19:34
    +1
    Всіх вітаю, біжу по шампанське!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:32
    +7
    Maks7777, 05.01.2020 19:02
    Правильно,беги с Дк то допингом напичкаюь под конец карьеры,на шахтер говорят что бразильцев пол команды играют ,так теперь украинские с Дк бегут а африканцев уже пол команды набрали второкачественых,плохо теперь африканцам без гармаша бананы им приносить некому будет
    не ну я все понимаю, но очень смешно когда про " допингом напичкают " пишет человек в команде которого было 4 напичканых за 6 лет
    может ты знаешь еще такие случаи в мировом футболе за последнее время ?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:31
    +6
    AK_228, 05.01.2020 19:23
    Рад за Гармаша!
    Конечно рад аж сижу и верю радости))))
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:29
    -12
    trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:19
    Теперь чаще вас нагибать будем
    Ага... хвастался ежик, что зайца обгонит
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 05.01.2020 19:27
    +7
    На сайте информации не нашел. Может брехня?
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 05.01.2020 19:27
    +7
    Вот где рекорды красных карточек начнутся..
    Фартануло Динамовцам.. Сбагрили..
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.01.2020 19:23
    -14
    trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:19
    Теперь чаще вас нагибать будем
    Смотри сам не нагнись
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.01.2020 19:23
    -13
    Рад за Гармаша!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 05.01.2020 19:21
    +8
    Новогодняя сказка не заканчивается
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.01.2020 18:39
    +9
    Хорошая новость.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 05.01.2020 19:21
    +8
    Новогодняя сказка не заканчивается
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:32
    +7
    Maks7777, 05.01.2020 19:02
    Правильно,беги с Дк то допингом напичкаюь под конец карьеры,на шахтер говорят что бразильцев пол команды играют ,так теперь украинские с Дк бегут а африканцев уже пол команды набрали второкачественых,плохо теперь африканцам без гармаша бананы им приносить некому будет
    не ну я все понимаю, но очень смешно когда про " допингом напичкают " пишет человек в команде которого было 4 напичканых за 6 лет
    может ты знаешь еще такие случаи в мировом футболе за последнее время ?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 05.01.2020 19:27
    +7
    На сайте информации не нашел. Может брехня?
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 05.01.2020 19:27
    +7
    Вот где рекорды красных карточек начнутся..
    Фартануло Динамовцам.. Сбагрили..
    Ссылка
    yatsiykvova
    online
    yatsiykvova, 05.01.2020 19:14
    +7
    Може ДК треба доплатити туркам щоб не повернули ......?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:31
    +6
    AK_228, 05.01.2020 19:23
    Рад за Гармаша!
    Конечно рад аж сижу и верю радости))))
    Ссылка
    y-grec
    online
    y-grec, 05.01.2020 18:42
    +6
    Я дожив до цього дня!
    Успіхів у Туреччині, повертайся, як завершиш кар'єру
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:20
    +5
    trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:19
    Теперь чаще вас нагибать будем
    чаще это получается уже каждый матч
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:13
    +5
    trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:11
    Жека мы на пороге больших изменений.
    я искренне надеюсь что хороших, а то иногда уже аж страшно бывает
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:11
    +5
    jekаfunny, 05.01.2020 19:00
    Удачи Денис , не смотря ни на что , спасибо за то , что никогда не было « поФиг»!!!
    Жека мы на пороге больших изменений.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 05.01.2020 18:54
    +5
    Яким би він не був шльопнутим на всю голову, але це був один з небагатьох футболістів Динамо, який дійсно віддавався на полі. Коли він був в формі, він встигав відпрацьовувати і в захисті, і в нападі.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:13
    +4
    Forever_young_12, 05.01.2020 19:02
    Дрысня наконец-то избавилась от балласта
    ..... сказал один дальнобойщик своему пьяному коллеге, когда они в новогоднюю ночь, выкинули на ходу из люльки сначала вечно молодого лоха, а потом его сальную юбку
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 05.01.2020 19:09
    +4
    Середнє IQ гравців Динамо виросло на 20 пунктів
    Ссылка
    franik
    online
    franik, 05.01.2020 19:05
    +4
    Оце новина,хто наступний?)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:00
    +4
    Удачи Денис , не смотря ни на что , спасибо за то , что никогда не было « поФиг»!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.01.2020 18:38
    +4
    Алилуя, братья и сестры!!!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:41
    +3
    AK_228, 05.01.2020 19:36
    А ты причём здесь!?
    Ты Гармаш!?
    Да
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 19:19
    +3
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:14
    А в який бік, не підкажеш?
    Теперь чаще вас нагибать будем
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 05.01.2020 18:51
    +3
    Турецким фанам тоже рискнет неприличные жесты показывать?))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности