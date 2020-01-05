ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Ризеспор

Официальный сайт «Ризеспора» подтвердил переход украинского хавбека «Динамо» Дениса Гармаша.

Игрока до конца сезона арендовал «Ризеспор», где выступает другой украинец - Николай Морозюк. В чемпионате Турции команда занимает 12-е место.

Отметим, что два года назад 29-летний футболист подписал с киевским клубом новый контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 13 матчей и голов не забивал. Гармаш выступал за «Динамо» с 2007 года.

В составе сборной Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.