ОФИЦИАЛЬНО. Сваток – игрок Днепр-1

«Днепр-1» официально объявил о переходе защитника «Хайдука» Александра Сватка. Футболист подписал трехлетний контракт с украинским клубом.
Напомним, что Сваток перешел в «Хайдук» из «Зари» в феврале 2019 года. За хорватский клуб футболист провел 19 матчей матчей.
Кроме «Зари», Сваток ранее выступал в УПЛ за «Волынь» и «Днепр».
Ранее сообщалось, что за Сватка «Днепр-1» заплатит 350 тысяч евро.
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Источник — СК Днепр-1
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