ОФИЦИАЛЬНО. Сваток – игрок Днепр-1

Украинский защитник возвращается в Премьер-лигу

  • 28.12.2019 17:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Сваток – игрок Днепр-1
© СК Дніпро-1. Александр Сваток
«Днепр-1» официально объявил о переходе защитника «Хайдука» Александра Сватка. Футболист подписал трехлетний контракт с украинским клубом.
 
Напомним, что Сваток перешел в «Хайдук» из «Зари» в феврале 2019 года. За хорватский клуб футболист провел 19 матчей матчей.

Кроме «Зари», Сваток ранее выступал в УПЛ за «Волынь» и «Днепр».

Ранее сообщалось, что за Сватка «Днепр-1» заплатит 350 тысяч евро.

 
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Источник — СК Днепр-1

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