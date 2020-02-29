Шахтер внес Веллингтона Нема в заявку на сезон

«Шахтер» внес в заявку на сезон 28-летнего атакующего полузащитника Веллингтона Нема, который будет выступать за «горняков» под № 12.

Первую половину сезона Веллингтон Нем на правах аренды провел в Бразилии, выступая за «Флуминенсе».

После возвращения в ряды «Шахтера» ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «Коритибы», но до заключения сделки дело так и не дошло.

В минувшем розыгрыше УПЛ Веллингтон Нем провел 15 матчей, отличившись 3 забитыми мячами.