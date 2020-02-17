Коритиба проявляет интерес к хавбеку Шахтера

Бразильскому клубу интересен Веллингтон Нем

  • 17.02.2020 09:59
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Коритиба проявляет интерес к хавбеку Шахтера
© ФК Шахтер. Веллингтон Нем (в центре)

«Коритиба» после провала переговоров с экс-футболистом «Шахтера» Жадсоном переключилась на другого хавбека, связанного с донецким клубом.

В настоящий момент «Коритиба» ведет переговоры о найме хавбека «горняков» Веллингтона Нема, который последние полгода отыграл в Бразилии на правах аренды за «Флуминенсе».

Руководство «Коритибы» хочет разделить с «Шахтером» сумму выплат Веллингтону Нему по зарплате, но такой вариант категорически не устраивает украинский клуб. В то же время сообщается, что платить всю зарплату «Коритиба» не способна, так как ее сумма будет превышать финансовые ограничения, принятые в бразильском клубе.

Напомним, Веллингтон Нем провел зимние сборы с «Шахтером» в Турции, но крайне редко появлялся на поле в спаррингах команды.

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Источник — Gazeta do Povo

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