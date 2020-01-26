Коритиба ведет переговоры с известным экс-игроком Шахтера

Клуб из бразильского штата Парана желает заполучить в свои ряды Жадсона

  • 26.01.2020 09:48
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Коритиба ведет переговоры с известным экс-игроком Шахтера
© Reuters. Жадсон

«Коритиба» начала переговорный процесс с «Коринтиансом» по поводу перехода 36-летнего ветерана этой команды Жадсона.

Жадсон, который отлично известен в Украине по многолетним успешным выступлениям за «Шахтер», не входит в планы тренерского штаба «Коринтианса» на новый сезон, а потому может покинуть клуб.

«Коритиба» не готова платить Жадсону такую же зарплату, какую он имеет сейчас. По этой причине клубы договариваются о солидарной выплате оклада хавбеку. Если договоренность будет достигнута, то сделка с высокой долей вероятности состоится.

Напомним, Жадсон покинул «Шахтер» в 2012 году. В минувшем розыгрыше бразильской Серии А на счету хавбека 18 матчей.

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Источник — Globoesporte

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