Легендарный экс-игрок Шахтера оказался ненужным на родине

«Коринтианс» собирается избавиться от многоопытного Жадсона

  • 10.01.2020 10:04
  • 3687 просмотров
  • 5 комментариев
Легендарный экс-игрок Шахтера оказался ненужным на родине
© ФК Коринтианс. Жадсон

36-летний атакующий полузащитник Жадсон, который является автором первого гола в истории «Донбасс Арены», победного мяча в финале Кубка УЕФА-2009, а также в честь которого заложена специальная звезда на алее славы возле «Донбасс Арены», оказался ненужным в своем нынешнем клубе «Коринтиансе».

Новоиспеченный главный тренер «тимау» Тиаго Нуньес дал понять, что не рассчитывает на ветерана и планирует использовать в новом сезоне более молодых футболистов на этой позиции.

Контракт Жадсона с «Коринтиансом» рассчитан до конца нынешнего года, а потому пока неизвестно, как сложится дальнейшая карьера многоопытного футболиста.

Ранее Жадсон заявлял, что готов продолжить работу в футболе в качестве функционера и с радостью вернется в «Шахтер», если его пригласит президент клуба Ринат Ахметов.

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Источник — UOL Esporte

(10 голосов)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 11:08
    0
    Ну да не нужен, но все логично
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 10.01.2020 10:35
    +6
    pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 10:28
    Шовковский до скольки играл, аа? и был нужен
    сравнивать вратаря и атакующего хавбека в таком возрасте - признак понимания футбола!
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 10:28
    -5
    name_footbol, 10.01.2020 10:24
    36 лет игроку. В чем вопрос?
    Шовковский до скольки играл, аа? и был нужен
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 10.01.2020 10:24
    -1
    36 лет игроку. В чем вопрос?
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 10:06
    -6
    в днр пускай едет играть
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 10.01.2020 10:35
    +6
    pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 10:28
    Шовковский до скольки играл, аа? и был нужен
    сравнивать вратаря и атакующего хавбека в таком возрасте - признак понимания футбола!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 11:08
    0
    Ну да не нужен, но все логично
    Ссылка
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