Легендарный экс-игрок Шахтера оказался ненужным на родине

36-летний атакующий полузащитник Жадсон, который является автором первого гола в истории «Донбасс Арены», победного мяча в финале Кубка УЕФА-2009, а также в честь которого заложена специальная звезда на алее славы возле «Донбасс Арены», оказался ненужным в своем нынешнем клубе «Коринтиансе».
Новоиспеченный главный тренер «тимау» Тиаго Нуньес дал понять, что не рассчитывает на ветерана и планирует использовать в новом сезоне более молодых футболистов на этой позиции.
Контракт Жадсона с «Коринтиансом» рассчитан до конца нынешнего года, а потому пока неизвестно, как сложится дальнейшая карьера многоопытного футболиста.
Ранее Жадсон заявлял, что готов продолжить работу в футболе в качестве функционера и с радостью вернется в «Шахтер», если его пригласит президент клуба Ринат Ахметов.
Источник — UOL Esporte
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