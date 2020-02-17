Карпаты отдали юного вратаря в Агробизнес

19-летний вратарь «Карпат» Андрей Артим перешел в «Агробизнес» из Первой лиги. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

На счету Артима три матча в УПЛ за «Карпаты», где он пропустил семь мячей.

«Считаю, что такой шаг будет правильным для всех сторон. В «Агробизнесе» я смогу получать игровую практику в хорошей команде. «Агробизнес» занимает место в верхней части турнирной таблицы. Кроме того, я получу важный опыт в Первой лиге, где играют опытные исполнители. В чемпионате U-21 совсем другой уровень. В любом случае, я хочу закрепиться в родной команде и через полгода вернусь в «Карпаты». Для меня этот вариант является приоритетным», — прокомментировал Андрей свой переход.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 тысяч.