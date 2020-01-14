Очигава перешел в эстонский клуб

Украинский защитник Зураб Очигава стал игроком эстонского клуба «Левадия». Контракт подписан сроком на один год.
24-летний украинский центральный защитник уже выбрал номер в новой команде – он будет носить футболку №3.
В текущем сезоне Очигава, выступал в составе полтавской «Ворсклы», сыграл 3 матча с замен (в сумме 14 минут).
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Источник — ФК Левадия
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