Экс-защитник «Динамо» Зураб Очигава покинул «Ворсклу». Об этом сообщил президент полтавцев Роман Черняк.
В нынешнем сезоне Очигава, выступавший ранее за «Динамо», «Олимпик» и «Днепр-1», провел всего три матча в УПЛ.
Напомним, что в «Ворсклу» Очигава перешел летом прошлого года, подписав контракт на год.
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Источник — UA-Football
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