Экс-защитник «Динамо» Зураб Очигава покинул «Ворсклу». Об этом сообщил президент полтавцев Роман Черняк.

В нынешнем сезоне Очигава, выступавший ранее за «Динамо», «Олимпик» и «Днепр-1», провел всего три матча в УПЛ.

Напомним, что в «Ворсклу» Очигава перешел летом прошлого года, подписав контракт на год.