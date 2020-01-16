ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала контракт с племянником Цыганыка

Атакующий полузащитник Андрейс Цыганикс подписал контракт с луганской «Зарёй». Соглашение будет действовать 2,5 года.
Андрейс Цыганикс родился 12 апреля 1997 года, имеет гражданство Латвии, рост: 173 см, вес: 68 кг. Хавбек будет играть в «Заре» под номером 97.
Он ранее выступал за клубы: «Байер», «Виктория», «Шальке» (все – Германия), голландский «Камбюр», а предыдущим клубом игрока был латвийский РФШ.
Цыганикс играл за сборные Латвии различных возрастов, начиная с U-16, заканчивая национальной сборной Латвии. Знает четыре языка: русский, латвийский, немецкий и английский. Андрейс является племянником известного украинского спортивного журналиста Игоря Цыганыка.
Андрейс Цыганикс – игрок «Зари»— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) January 16, 2020
Полузащитник Андрейс Цыганикс только что подставил свою подпись под контрактом с луганской «Зарёй». Срок соглашения – 2,5 года. https://t.co/2U1jJXDcjM pic.twitter.com/31sOioCpr2
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Источник — ФК Заря
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