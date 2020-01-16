ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала контракт с племянником Цыганыка

Полузащитник сборной Латвии будет выступать в луганском клубе под номером 97

  • 16.01.2020 15:16
  • 2563 просмотра
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала контракт с племянником Цыганыка
© ФК Заря Луганск. Андрейс Цыганикс
Атакующий полузащитник Андрейс Цыганикс подписал контракт с луганской «Зарёй». Соглашение будет действовать 2,5 года.
 
Андрейс Цыганикс родился 12 апреля 1997 года, имеет гражданство Латвии, рост: 173 см, вес: 68 кг.  Хавбек будет играть в «Заре» под номером 97.
 
Он ранее выступал за клубы: «Байер», «Виктория», «Шальке» (все – Германия), голландский «Камбюр», а предыдущим клубом игрока был латвийский РФШ.
 
Цыганикс играл за сборные Латвии различных возрастов, начиная с U-16, заканчивая национальной сборной Латвии. Знает четыре языка: русский, латвийский, немецкий и английский. Андрейс является племянником известного украинского спортивного журналиста Игоря Цыганыка.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 16.01.2020 16:26
    0
    Парень воспитывался а германской футбольной среде и думаю, кашу не испортит.Не все же бразильцев выписывать, которые через год уже считают себя звездами и рвутся в Европу.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 16.01.2020 15:55
    +1
    Maks7777, 16.01.2020 15:27
    Все теперь циганик будет топить за Зарю
    то же об єтом хотел написать)))
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 16.01.2020 15:48
    +2
    Самоё известное в его биографии - это родственность с Циганыком
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 15:44
    +2
    народные умельцы кучу мемов придумают с этим цинаныксом)
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 16.01.2020 15:40
    +2
    Мда, чукр окончательно превратился в болото учитывая что ДК и заря подписывает нынче игроков как раньше бы какой-то метадон или Таврия со сталью - ужас! Особенно если вспомнить 2012 и какие были металл, Днепр и покупки в ДК и шахте
    Ссылка
    1986
      1986, 16.01.2020 15:27
    0
    Цыганикссссс)))))
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 16.01.2020 15:27
    +4
    Все теперь циганик будет топить за Зарю
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 16.01.2020 15:27
    +4
    Все теперь циганик будет топить за Зарю
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 16.01.2020 15:48
    +2
    Самоё известное в его биографии - это родственность с Циганыком
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 15:44
    +2
    народные умельцы кучу мемов придумают с этим цинаныксом)
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 16.01.2020 15:40
    +2
    Мда, чукр окончательно превратился в болото учитывая что ДК и заря подписывает нынче игроков как раньше бы какой-то метадон или Таврия со сталью - ужас! Особенно если вспомнить 2012 и какие были металл, Днепр и покупки в ДК и шахте
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 16.01.2020 15:55
    +1
    Maks7777, 16.01.2020 15:27
    Все теперь циганик будет топить за Зарю
    то же об єтом хотел написать)))
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 16.01.2020 16:26
    0
    Парень воспитывался а германской футбольной среде и думаю, кашу не испортит.Не все же бразильцев выписывать, которые через год уже считают себя звездами и рвутся в Европу.
    Ссылка
    1986
      1986, 16.01.2020 15:27
    0
    Цыганикссссс)))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности