ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала трех новичков

Футбольный клуб «Александрия» сегодня, 13 января, заключил полноценные соглашения с тремя футболистами.

Полузащитник Артем Гордиенко (04.03.1991) пришел из молдавского «Шерифа». Большую часть футбольной карьеры Артем провел в составе луганской «Зари» (2008–2019), за которую сыграл 98 матчей и забил 10 мячей. За «Александрию» будет выступать под номером 3.

Защитник Роман Вантух (04.07.1998) первую часть нынешнего чемпионата на правах аренды провел в донецком «Олимпике», сыграл 22 матча и забил 2 мяча. В «Александрии» будет выступать на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат киевскому «Динамо». За «Александрию» будет выступать под номером 47.

Полузащитник Богдан Мышенко (29.12.1994) выступал за белорусский «Топедо-БелАЗ». За команду из Жодино Богдан сыграл 54 матча и забил в ворота соперников 12 мячей. За «Александрию» будет выступать под номером 77.