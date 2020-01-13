ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала трех новичков

Артем Гордиенко, Роман Вантух и Богдан Мышенко стали игроками клуба

  • 13.01.2020 15:18
  • 2790 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала трех новичков
© ФК Александрия
Футбольный клуб «Александрия» сегодня, 13 января, заключил полноценные соглашения с тремя футболистами.
 
Полузащитник Артем Гордиенко (04.03.1991) пришел из молдавского «Шерифа». Большую часть футбольной карьеры Артем провел в составе луганской «Зари» (2008–2019), за которую сыграл 98 матчей и забил 10 мячей. За «Александрию» будет выступать под номером 3.
 
Защитник Роман Вантух (04.07.1998) первую часть нынешнего чемпионата на правах аренды провел в донецком «Олимпике», сыграл 22 матча и забил 2 мяча. В «Александрии» будет выступать на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат киевскому «Динамо». За «Александрию» будет выступать под номером 47.
 
Полузащитник Богдан Мышенко (29.12.1994) выступал за белорусский «Топедо-БелАЗ». За команду из Жодино Богдан сыграл 54 матча и забил в ворота соперников 12 мячей. За «Александрию» будет выступать под номером 77.
 
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Источник — ФК Александрия

(8 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 15:59
    0
    неплохое усиление, особенно гордиенко
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 15:37
    +2
    надо бороться за кубок-пока киевляне никем не усилили свой состав а тренер у вас на порядок мастеровитее
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 15:37
    +2
    надо бороться за кубок-пока киевляне никем не усилили свой состав а тренер у вас на порядок мастеровитее
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 15:59
    0
    неплохое усиление, особенно гордиенко
    Ссылка
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