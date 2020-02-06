ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Кравчук — игрок Львова

Украинский защитник будет защищать цвета клуба УПЛ на правах аренды

  • 06.02.2020 20:56
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Кравчук — игрок Львова
© ФК Львов. Юрий Кравчук

ФК «Львов» подписал 25-летнего украинского защитника Юрия Кравчука, права на которого принадлежат клубу «Горняк-Спорт». Арендное соглашение рассчитано на один год.

Кравчук уже успел сыграть за «Львов» два товарищеских матча — против «Миная» и «Графичара».

Юрий — воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Выступал за дублирующий состав «моряков». Также защищал цвета «Одессы» и «Энергии». В «Горняк-Спорт» перешел в 2016-м году.

В текущем сезоне Кравчук провел за «Горняк-Спорт» 18 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €125 тысяч.

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Источник — ФК Львов

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.02.2020 21:52
    0
    львовские укрепляются игроками 2 лиги-даже не первой..... идимо финансово в обоих львовских-ахтунг
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.02.2020 21:52
    0
    львовские укрепляются игроками 2 лиги-даже не первой..... идимо финансово в обоих львовских-ахтунг
    Ссылка
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