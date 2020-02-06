ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Кравчук — игрок Львова

ФК «Львов» подписал 25-летнего украинского защитника Юрия Кравчука, права на которого принадлежат клубу «Горняк-Спорт». Арендное соглашение рассчитано на один год.

Кравчук уже успел сыграть за «Львов» два товарищеских матча — против «Миная» и «Графичара».

Юрий — воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Выступал за дублирующий состав «моряков». Также защищал цвета «Одессы» и «Энергии». В «Горняк-Спорт» перешел в 2016-м году.

В текущем сезоне Кравчук провел за «Горняк-Спорт» 18 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €125 тысяч.