ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал форварда Шахтера

Клуб продолжает комплектацию команды

  • 16.01.2020 10:58
  • 2386 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал форварда Шахтера
© fcmariupol.com

«Мариуполь» объявил об аренде очередного игрока «Шахтера» - в команду Александра Бабича перешел форвард Станислав Библик.

Библик родился 17-го августа 2001 года, выступает за юношескую сборную Украины. Аренда рассчитана до конца 2020 года.

В минувшем сезоне за юношескую команду «горняков» забил 11 голов в 18-ти матчах. В текущем сезоне провел 3 матча за молодежный состав «Шахтера».

Ранее «Мариуполь» арендовал у «Шахтера» Артема Дудика и Даниила Сагуткина.

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
    bsdmk13
      bsdmk13, 16.01.2020 11:25
    0
    Не Мариуполь, а шлюхтер 2
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 16.01.2020 11:24
    0
    Арендовал
    Ссылка
    witcher_rr
      witcher_rr, 16.01.2020 11:08
    +3
    Яка не сподівана новина та трансфер!!
    Ссылка
    witcher_rr
      witcher_rr, 16.01.2020 11:08
    +3
    Яка не сподівана новина та трансфер!!
    Ссылка
    bsdmk13
      bsdmk13, 16.01.2020 11:25
    0
    Не Мариуполь, а шлюхтер 2
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 16.01.2020 11:24
    0
    Арендовал
    Ссылка
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