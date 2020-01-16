ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал форварда Шахтера

«Мариуполь» объявил об аренде очередного игрока «Шахтера» - в команду Александра Бабича перешел форвард Станислав Библик.
Библик родился 17-го августа 2001 года, выступает за юношескую сборную Украины. Аренда рассчитана до конца 2020 года.
В минувшем сезоне за юношескую команду «горняков» забил 11 голов в 18-ти матчах. В текущем сезоне провел 3 матча за молодежный состав «Шахтера».
Ранее «Мариуполь» арендовал у «Шахтера» Артема Дудика и Даниила Сагуткина.
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Источник — ФК Мариуполь
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