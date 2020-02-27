ОФИЦИАЛЬНО: Василий Прийма — игрок Карпат

Украинский защитник продолжит карьеру во львовском клубе

  • 27.02.2020 18:57
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ОФИЦИАЛЬНО: Василий Прийма — игрок Карпат
© ФК Карпаты Львов. Василий Прийма

Львовские «Карпаты» подписали контракт с 28-летним украинским центральным защитником Василием Приймой.

Футболист перешел в «Карпаты» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано как минимум до конца текущего сезона.

На протяжении карьеры Прийма выступал за донецкий «Металлург», итальянские «Торино» и «Фрозиноне», луганскую «Зарю» и солигорский «Шахтер». Василий покинул «Шахтер» в минувшем январе, за год проведя в составе белорусского клуба всего 9 матчей.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.

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Источник — ФК Карпаты

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