ОФИЦИАЛЬНО: Василий Прийма — игрок Карпат

Львовские «Карпаты» подписали контракт с 28-летним украинским центральным защитником Василием Приймой.

Футболист перешел в «Карпаты» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано как минимум до конца текущего сезона.

На протяжении карьеры Прийма выступал за донецкий «Металлург», итальянские «Торино» и «Фрозиноне», луганскую «Зарю» и солигорский «Шахтер». Василий покинул «Шахтер» в минувшем январе, за год проведя в составе белорусского клуба всего 9 матчей.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.