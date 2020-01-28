Еще один игрок покинул Карпаты

«Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с защитником Андреем Бусько.
Свою карьеру защитник продолжит в составе другого львовского клуба – ФК «Львов».
Первую половину нынешнего сезона Бусько провел в аренде в еще одном львовском клубе – «Рухе» из Первой лиги.
Вчера «Карпаты» подписали Алексея Хахлева.
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Источник — ФК Карпаты
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