Еще один игрок покинул Карпаты

Андрей Бусько будет выступать на «Львов»

  • 28.01.2020 21:04
  • 756 просмотров
  • 1 комментарий
Еще один игрок покинул Карпаты
© ФК Карпаты. Андрей Бусько

«Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с защитником Андреем Бусько.

Свою карьеру защитник продолжит в составе другого львовского клуба – ФК «Львов».

Первую половину нынешнего сезона Бусько провел в аренде в еще одном львовском клубе – «Рухе» из Первой лиги.

Вчера «Карпаты» подписали Алексея Хахлева.

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Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 28.01.2020 21:22
    +1
    Крысы бегут с тонущего корабля
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.01.2020 21:22
    +1
    Крысы бегут с тонущего корабля
    Ссылка
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