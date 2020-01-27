ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали чемпиона мира U-20, игравшего в Испании

Алексеем Хахлевым, который Львовские «Карпаты» подписали контракт с полузащитником, который является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Украины U-20.

За «львов» 20-летний футболист будет выступать под 8-м номером. Срок действия соглашения клуба с игроком – два с половиной года.

Алексей Хахлев родился 6 февраля 1999 в Остроге (Ровенская область). Воспитанник академии киевского «Динамо», в 2017 году подписал контракт с испанским «Алавесом». В следующем году перебрался в другой испанский клуб «Сан-Игнасио». Вызывался в юношескую сборную Украины. В июне 2019 года в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.