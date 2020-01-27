ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали чемпиона мира U-20, игравшего в Испании

Львовские «Карпаты» подписали контракт с полузащитником Алексеем Хахлевым, который является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Украины U-20.
За «львов» 20-летний футболист будет выступать под 8-м номером. Срок действия соглашения клуба с игроком – два с половиной года.
Алексей Хахлев родился 6 февраля 1999 в Остроге (Ровенская область). Воспитанник академии киевского «Динамо», в 2017 году подписал контракт с испанским «Алавесом». В следующем году перебрался в другой испанский клуб «Сан-Игнасио». Вызывался в юношескую сборную Украины. В июне 2019 года в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.
Новоиспеченный игрок львовских «Карпат» Алексей Хахлев отметил:
«Чувствую подъем после подписания контракта с «Карпатами». Тосковал по родной земле, ведь я сам из Западной Украины, из небольшого городка Острог Ровенской области. «Карпаты» – весомый бренд украинского футбола, с большой историей и одними из лучших болельщиков Украины, которые заслуживают только самые высокие места.
Отсутствие игровой практики – пожалуй, самая большая моя проблема на этом этапе. Но отныне, надеюсь, все изменится к лучшему. Хотелось бы уже в первом контрольном матче выйти на поле и продемонстрировать свою лучшую игру.
Я и раньше был знаком со многими игроками «Карпат», у нас замечательный дружный коллектив. Перед нами стоят непростые задачи, команду ждет тяжелая весенняя часть чемпионата Украины. Поэтому сборы крайне необходимы, чтобы прогрессировать, показывать уровень и демонстрировать качественный футбол в официальных матчах».
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Источник — ФК Карпаты
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