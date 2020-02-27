Экс-форвард Днепра-1 будет выступать в Дании

Бывший нападающий «Днепра-1» Арамис Кузин подписал контракт с датским клубом «Ольборг».

Контракт будет действовать до конца июня 2020 года. Форвард будет выступать в новом клубе под 19-м номером.

Канадец украинского происхождения выступал за «Оболонь-Бровар» (26 матчей, 4 гола) и «Днепр-1» (матчей в УПЛ не проводил).