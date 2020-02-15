Ворскла подписала 18-летнего воспитанника Динамо

«Ворскла» официально объявила о подписании контракта с 18-летним Артемом Кулаковским.
Полузащитник является воспитанником «Динамо». В этом сезоне Кулаковский сыграл 6 матчей за дубль киевлян (сыграв лишь 66 минут) и 2 матча за юношеский состав (145 минут).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.