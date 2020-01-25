ОФИЦИАЛЬНО: Романовский и Вербный — игроки Олимпика

23-летний литовский полузащитник Даниэль Романовский и 22-летний украинский полузащитник Назар Вербный стали игроками донецкого «Олимпика». Контракты футболистов рассчитаны на два года.

Даниэль Романовский взрослую карьеру начал в 2012-м году в фарм-клубе «Жальгириса». С 2014-го по 2016-й годы с «Жальгирисом» трижды становился чемпионом своей страны.

В конце 2016-го — начале 2017-го года выступал в аренде за другие клубы Высшей лиги — «Утенис» и «Стумбрас». Летом 2018-го года подписал контракт с сербским клубом «Земун», где отыграл за сезон 6 матчей и забил один гол. Через год вернулся на родину в команду «Кауно Жальгирис».

Выступал за сборную Литвы во всех возрастных категориях, начиная с команды U-17. 24-го марта 2018-го года дебютировал за основную сборную в товарищеском матче с Грузией, в котором вышел на замену на 81-й минуте.

В «Олимпике» Романовский будет выступать под №17.

Назар Вербный — воспитанник львовских «Карпат». В украинской Премьер-лиге дебютировал 17-го сентября 2016-го года в матче против «Черноморца». Всего за львовян в Премьер-лиге провел 49 матчей.

В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 на правах аренды выступал за перволиговый ФК «Рух» (Винники), где в 19-ти матчах забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

В 2012-м году провел два матча за сборную Украины U-16 — против сборных Турции и Латвии.

В «Олимпике» Вербный будет выступать под №88.