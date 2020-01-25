ОФИЦИАЛЬНО: Романовский и Вербный — игроки Олимпика

Контракты футболистов с донецким клубом рассчитаны на два года

  • 25.01.2020 14:19
  • 935 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Романовский и Вербный — игроки Олимпика
© ФК Олимпик Донецк. Даниэль Романовский и Назар Вербный

23-летний литовский полузащитник Даниэль Романовский и 22-летний украинский полузащитник Назар Вербный стали игроками донецкого «Олимпика». Контракты футболистов рассчитаны на два года.

Даниэль Романовский взрослую карьеру начал в 2012-м году в фарм-клубе «Жальгириса». С 2014-го по 2016-й годы с «Жальгирисом» трижды становился чемпионом своей страны.

В конце 2016-го — начале 2017-го года выступал в аренде за другие клубы Высшей лиги — «Утенис» и «Стумбрас». Летом 2018-го года подписал контракт с сербским клубом «Земун», где отыграл за сезон 6 матчей и забил один гол. Через год вернулся на родину в команду «Кауно Жальгирис».

Выступал за сборную Литвы во всех возрастных категориях, начиная с команды U-17. 24-го марта 2018-го года дебютировал за основную сборную в товарищеском матче с Грузией, в котором вышел на замену на 81-й минуте.

В «Олимпике» Романовский будет выступать под №17.

Назар Вербный — воспитанник львовских «Карпат». В украинской Премьер-лиге дебютировал 17-го сентября 2016-го года в матче против «Черноморца». Всего за львовян в Премьер-лиге провел 49 матчей.

В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 на правах аренды выступал за перволиговый ФК «Рух» (Винники), где в 19-ти матчах забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

В 2012-м году провел два матча за сборную Украины U-16 — против сборных Турции и Латвии.

В «Олимпике» Вербный будет выступать под №88.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности