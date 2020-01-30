ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала Опанасенко

29-летний защитник возвращается в УПЛ

  • 30.01.2020 15:09
  • 1380 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала Опанасенко
© instagram.com/fcvp.official

«Ворскла» официально объявила о подписании контракта с 29-летним защитником Евгением Опанасенко. Детали соглашения не разглашаются.

Предыдущим клубом Опанасенко был турецкий «Коньяспор», за который украинец выступал с лета 2018 года.

В нынешнем сезоне Опанасенко не провел за «Коньяспор» ни одного матча и даже не был включен в заявку команды на сезон.

Ранее Опанасенко уже выступал в УПЛ за «Металлург», «Черноморец» и «Зарю».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 15:58
    +1
    хорошее усиление
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 15:58
    +1
    хорошее усиление
    Ссылка
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