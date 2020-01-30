ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала Опанасенко

«Ворскла» официально объявила о подписании контракта с 29-летним защитником Евгением Опанасенко. Детали соглашения не разглашаются.
Предыдущим клубом Опанасенко был турецкий «Коньяспор», за который украинец выступал с лета 2018 года.
В нынешнем сезоне Опанасенко не провел за «Коньяспор» ни одного матча и даже не был включен в заявку команды на сезон.
Ранее Опанасенко уже выступал в УПЛ за «Металлург», «Черноморец» и «Зарю».
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