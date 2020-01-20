Евгений ОПАНАСЕНКО: «Даже не знаю, есть ли у Коньяспора дубль»

29-летний украинский защитник «Коньяспора» Евгений Опанасенко рассказал, почему в текущем сезоне не играл за турецкий клуб.

— В чем причина, что в текущем сезоне ты не играл за «Коньяспор»?

— Не играл, потому что не заявили на сезон.

— Чье это было решение?

— Мне трудно сказать, руководства или тренера. Наверное, все-таки наставника. Айкут Коджаман перестал мне доверять. Хотя причины этого мне неизвестны, я всегда работал с полной отдачей.

— Играл за дубль «Коньяспора»?

— Нет. Я, если честно, не знаю, есть ли он здесь вообще.

— Сейчас не жалеешь о том, что в 2018-м году ушел из «Зари»?

— Я не привык о чем-то сожалеть. Турецкий чемпионат сильнее украинского, тут есть все условия, чтобы прогрессировать. В поединках хорошие скорости, забивается много голов. На высокие места претендует порядка шести-семи команд. На матчи чемпионата приходит много болельщиков. Вот только проявить себя мне не удалось.

На протяжении карьеры Опанасенко также защищал цвета запорожского «Металлурга», одесского «Черноморца» и луганской «Зари».