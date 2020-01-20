Евгений ОПАНАСЕНКО: «Даже не знаю, есть ли у Коньяспора дубль»

Турецкий клуб не заявил украинского футболиста на сезон без объяснения причин

  • 20.01.2020 10:49
  • 2136 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений ОПАНАСЕНКО: «Даже не знаю, есть ли у Коньяспора дубль»
© ФК Коньяспор. Евгений Опанасенко

29-летний украинский защитник «Коньяспора» Евгений Опанасенко рассказал, почему в текущем сезоне не играл за турецкий клуб.

— В чем причина, что в текущем сезоне ты не играл за «Коньяспор»?
— Не играл, потому что не заявили на сезон.

— Чье это было решение?
— Мне трудно сказать, руководства или тренера. Наверное, все-таки наставника. Айкут Коджаман перестал мне доверять. Хотя причины этого мне неизвестны, я всегда работал с полной отдачей.

— Играл за дубль «Коньяспора»?
— Нет. Я, если честно, не знаю, есть ли он здесь вообще.

— Сейчас не жалеешь о том, что в 2018-м году ушел из «Зари»?
— Я не привык о чем-то сожалеть. Турецкий чемпионат сильнее украинского, тут есть все условия, чтобы прогрессировать. В поединках хорошие скорости, забивается много голов. На высокие места претендует порядка шести-семи команд. На матчи чемпионата приходит много болельщиков. Вот только проявить себя мне не удалось.

На протяжении карьеры Опанасенко также защищал цвета запорожского «Металлурга», одесского «Черноморца» и луганской «Зари».

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:50
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:50
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
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