ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал защитника и хавбека

ФК «Львов» объявил о подписании двух новичков.
Контракты с клубом оформили защитник Егор Клименчук и полузащитник Никита Ходаковский. Оба игрока получили договоры на 2 года.
22-летний Клименчук ранее выступал за «Металлург» З, «Минск», «Колос» и «Авангард». 23-летний Ходаковский ранее играл за «Александрию», «Сталь» и «Буковину».
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Источник — ФК Львов
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