ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал защитника и хавбека

Команду пополнили Клименчук и Ходаковский

  • 04.02.2020 21:28
  • 1643 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал защитника и хавбека
© fclviv.com.ua. Никита Ходаковский

ФК «Львов» объявил о подписании двух новичков.

Контракты с клубом оформили защитник Егор Клименчук и полузащитник Никита Ходаковский. Оба игрока получили договоры на 2 года.

22-летний Клименчук ранее выступал за «Металлург» З, «Минск», «Колос» и «Авангард». 23-летний Ходаковский ранее играл за «Александрию», «Сталь» и «Буковину».

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Источник — ФК Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 04.02.2020 21:53
    -2
    Удачі ! Тільки Львів !
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