Хавбек Львова продолжит карьеру в Финляндии

Полузащитник «горожан» Педро Витор на правах аренды перешел в финский КуПС. Арендное соглашение игрока рассчитано на один год.

Отметим, что контракт со «Львовом» у игрока до 2023 года.

В нынешнем сезоне Педро Витор сыграл за «Львов» 13 матчей, в которых забил один мяч.