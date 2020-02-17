Хавбек Львова продолжит карьеру в Финляндии

Бразилец Педро Витор покинул львовский клуб

  • 17.02.2020 16:27
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Хавбек Львова продолжит карьеру в Финляндии
© ФК Львов. Педро Витор

Полузащитник «горожан» Педро Витор на правах аренды перешел в финский КуПС. Арендное соглашение игрока рассчитано на один год.

Отметим, что контракт со «Львовом» у игрока до 2023 года.

В нынешнем сезоне Педро Витор сыграл за «Львов» 13 матчей, в которых забил один мяч.

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Источник — ФК Львов

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