Пидкивка попрощался с Карпатами

«Карпаты» расторгли контракт с голкипером Романом Пидкивкой. Действие трудового соглашения было прекращено по взаимному согласию сторон.
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Отметим, что Пидкивка – воспитанник «Карпат». Дебютировал в Премьер-лиге в 2013 году, в общем проведя в элитном дивизионе за львовский клуб 57 матчей (82 пропущенных мяча).
В сезоне 2019/20 провел 10 матчей, один из которых отстоял на ноль (16 пропущенных мячей).
Ранее «Карпаты» продали Алексея Гуцуляка в «Десну».
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Источник — ФК Карпаты
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