Пидкивка попрощался с Карпатами

Стороны приняли решения разорвать контракт

  • 22.01.2020 16:06
  • 2078 просмотров
  • 11 комментариев
Пидкивка попрощался с Карпатами
© ФК Карпаты. Роман Пидкивка
«Карпаты» расторгли контракт с голкипером Романом Пидкивкой. Действие трудового соглашения было прекращено по взаимному согласию сторон. 
Отметим, что Пидкивка – воспитанник «Карпат». Дебютировал в Премьер-лиге в 2013 году, в общем проведя в элитном дивизионе за львовский клуб 57 матчей (82 пропущенных мяча).
 
В сезоне 2019/20 провел 10 матчей, один из которых отстоял на ноль (16 пропущенных мячей).
 
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Источник — ФК Карпаты

(6 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.01.2020 17:08
    0
    Муґунот Уух, 22.01.2020 17:04
    не большая разница: сезон - туда, сезон - сюда
    Оно то да, но не хотелось бы видеть что-то типа Карпаты-1.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.01.2020 17:04
    0
    Vladislav Pohily, 22.01.2020 16:46
    Сейчас главная задача, что бы клуб не развалился полностью. Пускай лучше пару сезонов в первой лиге, чем начинать с аматоров.
    не большая разница: сезон - туда, сезон - сюда
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.01.2020 16:46
    +3
    Сейчас главная задача, что бы клуб не развалился полностью. Пускай лучше пару сезонов в первой лиге, чем начинать с аматоров.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.01.2020 16:44
    -2
    я нє пойняв, то він шо, в Туреччину нє єдіт？
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 16:35
    -2
    Все ... ждем роспуска клуба..... Дыминский давно вел его именно к такому итогу
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.01.2020 16:32
    0
    А Дыминский давно попрощался?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.01.2020 16:28
    0
    Легенда
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.01.2020 16:13
    -8
    Вівці то називають "позбавленням від баласту"... Кажуть, шо Роналду з Мессі квчртиру вже шукають на Сихові
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 22.01.2020 16:09
    +2
    То є добре...нафіг ти верталось?
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 22.01.2020 16:09
    +2
    Одна із небагатьох хороших новин.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.01.2020 16:08
    -7
    Навіть ромко бухарь втік...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.01.2020 16:46
    +3
    Сейчас главная задача, что бы клуб не развалился полностью. Пускай лучше пару сезонов в первой лиге, чем начинать с аматоров.
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 22.01.2020 16:09
    +2
    То є добре...нафіг ти верталось?
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 22.01.2020 16:09
    +2
    Одна із небагатьох хороших новин.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.01.2020 17:08
    0
    Муґунот Уух, 22.01.2020 17:04
    не большая разница: сезон - туда, сезон - сюда
    Оно то да, но не хотелось бы видеть что-то типа Карпаты-1.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.01.2020 17:04
    0
    Vladislav Pohily, 22.01.2020 16:46
    Сейчас главная задача, что бы клуб не развалился полностью. Пускай лучше пару сезонов в первой лиге, чем начинать с аматоров.
    не большая разница: сезон - туда, сезон - сюда
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.01.2020 16:32
    0
    А Дыминский давно попрощался?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.01.2020 16:28
    0
    Легенда
    Ссылка
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