ОФИЦИАЛЬНО. Бока Хуниорс выкупил контракт Самбрано у Динамо

Стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера

  • 31.01.2020 23:08
  • 1896 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Бока Хуниорс выкупил контракт Самбрано у Динамо
© ФК Динамо Киев. Карлос Самбрано

Киевское «Динамо» сообщило о достижении договоренности с аргентинским «Бока Хуниорс» о переходе защитника Карлоса Самбрано.

Южноамериканский клуб выкупил контракт футболиста из Перу, поэтому Самбрано будет выступать за «Бока Хуниорс» на постоянной основе. Стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера.

Карлос Самбрано присоединился к киевскому «Динамо» в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский «Базель» (9 матчей, 1 гол).

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 31.01.2020 23:33
    +1
    Сплавили, та й добре. Розвантажили зарплатну відомість вже від двох гравців. А на рахунок Самбрано - він, напевно, хороший футболіст, інакше не грав би за збірну. Але, я так думаю, просто дозволив собі зайві слова в сторону керівництва клубу, як і Родрігес. За що і поплатився. Піваріч теж довго не грав, але реагував спокійніше і зараз має шанс закріпитися в основі. "Язик мій - ворог мій", як то кажуть.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 31.01.2020 23:12
    0
    Ну ни х ж се новость, наконец сбанрили очередной чемодан, у тому же ещё и ньюсмейкера # 1, матчей правда 0
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 31.01.2020 23:33
    +1
    Сплавили, та й добре. Розвантажили зарплатну відомість вже від двох гравців. А на рахунок Самбрано - він, напевно, хороший футболіст, інакше не грав би за збірну. Але, я так думаю, просто дозволив собі зайві слова в сторону керівництва клубу, як і Родрігес. За що і поплатився. Піваріч теж довго не грав, але реагував спокійніше і зараз має шанс закріпитися в основі. "Язик мій - ворог мій", як то кажуть.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 31.01.2020 23:12
    0
    Ну ни х ж се новость, наконец сбанрили очередной чемодан, у тому же ещё и ньюсмейкера # 1, матчей правда 0
    Ссылка
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