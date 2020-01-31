ОФИЦИАЛЬНО. Бока Хуниорс выкупил контракт Самбрано у Динамо

Киевское «Динамо» сообщило о достижении договоренности с аргентинским «Бока Хуниорс» о переходе защитника Карлоса Самбрано.

Южноамериканский клуб выкупил контракт футболиста из Перу, поэтому Самбрано будет выступать за «Бока Хуниорс» на постоянной основе. Стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера.

Карлос Самбрано присоединился к киевскому «Динамо» в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский «Базель» (9 матчей, 1 гол).