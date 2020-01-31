Карлос Самбрано успешно прошел медосмотр в Бока Хуниорс

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано сегодня успешно прошел детальное медицинское обследование в «Бока Хуниорс».
Теперь для завершения трансфера 30-летнего футболиста выполнены все формальности, а потому осуществлению сделки ничего не мешает.
Ожидается, что в ближайшие часы «Бока Хуниорс» официально подтвердит подписание Карлоса Самбрано.
Ранее сообщалось, что футболист согласовал 3-летний контракт с «Бока Хуниорс». Аргентинцы заплатят за переход перуанца порядка 1,5 миллионов евро.
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