Карлос Самбрано успешно прошел медосмотр в Бока Хуниорс

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано сегодня успешно прошел детальное медицинское обследование в «Бока Хуниорс».

Теперь для завершения трансфера 30-летнего футболиста выполнены все формальности, а потому осуществлению сделки ничего не мешает.

Ожидается, что в ближайшие часы «Бока Хуниорс» официально подтвердит подписание Карлоса Самбрано.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал 3-летний контракт с «Бока Хуниорс». Аргентинцы заплатят за переход перуанца порядка 1,5 миллионов евро.