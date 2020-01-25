Авангард подписал экс-форварда Колоса

Клуб Первой лиги «Авангард» объявил о подписании годичного контракта с форвардом Владиславом Нехтием.

Предыдущим клубом Нехтия был «Колос», за который он выступал с 2017 года. Всего за «Колос» он провел 77 матчей и забил 5 голов.

Контракт с «Колосом» Нехтий расторг в начале января.

«Авангард» на данный момент идет восьмым в турнирной таблице Первой лиги.