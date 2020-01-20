ОФИЦИАЛЬНО. Борячук перешел в Ризеспор

Турецкий клуб договорился о переходе форварда «Шахтера»

  • 20.01.2020 18:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Борячук перешел в Ризеспор
© ФК Ризеспор. Андрей Борячук

Нападающий «Шахтера» Андрей Борячук стал игроком «Ризеспора», о чем информирует официальный сайт турецкого клуба.

Отмечается, что спортивный директор «Ризеспора» Йилмаз Бал на протяжении трех дней был в Киеве, где вел переговоры с руководством «Шахтера» в лице генерального директора Сергея Палкина.

В итоге переговоры завершились успешно и Борячук станет игроком «Ризеспора» после прохождения медицинского осмотра.

Детали трансфера турецкая сторона не раскрывает.

В нынешнем сезоне в УПЛ Борячук провел 3 матча и забил 1 гол.

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Источник — ФК Ризеспор

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