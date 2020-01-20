ОФИЦИАЛЬНО. Борячук перешел в Ризеспор

Нападающий «Шахтера» Андрей Борячук стал игроком «Ризеспора», о чем информирует официальный сайт турецкого клуба.

Отмечается, что спортивный директор «Ризеспора» Йилмаз Бал на протяжении трех дней был в Киеве, где вел переговоры с руководством «Шахтера» в лице генерального директора Сергея Палкина.

В итоге переговоры завершились успешно и Борячук станет игроком «Ризеспора» после прохождения медицинского осмотра.

Детали трансфера турецкая сторона не раскрывает.

В нынешнем сезоне в УПЛ Борячук провел 3 матча и забил 1 гол.