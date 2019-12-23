ОФИЦИАЛЬНО. Динамо возвращает Назария Русина

Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что досрочно завершает аренду форварда Назария Русина, который возвращается в киевскую команду из «Зари».
Аренда 21-летнего игрока была рассчитана до конца сезона, однако «Динамо» из-за ситуации с допингом Артема Беседина решило вернуть Русина заранее.
В нынешнем сезоне Назарий провел 17 матчей и забил 7 голов.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хотя я и не сторонник такого развития событий
а) будет в основном греть лавку;
б) станет практически основным.
Проблема в том, что в Динамо не умеют работать с молодежью, с новыми игроками. Привычнее ориентироваться на Гармаша, Сидорчука, Буяльского...
Но пока не видно чтоб наши гранды продавали по адекватной цене. А может просто спроса из УПЛ нет, т.к. никто не покупает игроков в принципе.
Игроков продают или отдают каждые полгода. Как результат, не занимают 3 место, не попадают в группу ЛЕ, а это ведь деньги. Имея стабильный состав, можно в ЛЕ очень хорошо заработать, доказано Эстерсундом. А потом Рафаилов плачется, что нужно как-то выживать. С таким подходом и будет команда вечно болтаться как дерьмо в проруби: и не потонет, но и особых успехов не добьется.
В Александрии давно поняли, что можно зарабатывать и 3 место выгрызают зубами.
Жалко Срипника в этой ситуации. Не дали хотя бы сезон поработать нормально. Собственно, все как и у Вернидуба было. Каждые полгода менялось полсостава.
Жалко Срипника в этой ситуации. Не дали хотя бы сезон поработать нормально. Собственно, все как и у Вернидуба было. Каждые полгода менялось полсостава.
Но пока не видно чтоб наши гранды продавали по адекватной цене. А может просто спроса из УПЛ нет, т.к. никто не покупает игроков в принципе.
Но пока не видно чтоб наши гранды продавали по адекватной цене. А может просто спроса из УПЛ нет, т.к. никто не покупает игроков в принципе.
а) будет в основном греть лавку;
б) станет практически основным.
Проблема в том, что в Динамо не умеют работать с молодежью, с новыми игроками. Привычнее ориентироваться на Гармаша, Сидорчука, Буяльского...
Хотя я и не сторонник такого развития событий
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.