ОФИЦИАЛЬНО. Динамо возвращает Назария Русина

21-летний форвард, проведший первую часть сезона в команде Скрипника, возвращается в киевский клуб

  • 23.12.2019 16:30
  • 4777 просмотров
  • 26 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо возвращает Назария Русина
© ФК Заря. Назарий Русин

Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что досрочно завершает аренду форварда Назария Русина, который возвращается в киевскую команду из «Зари».

Аренда 21-летнего игрока была рассчитана до конца сезона, однако «Динамо» из-за ситуации с допингом Артема Беседина решило вернуть Русина заранее.

В нынешнем сезоне Назарий провел 17 матчей и забил 7 голов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.12.2019 17:35
    0
    unforgiven Den, 23.12.2019 17:18
    Будет играть или будет лавку греть неизвестно,а основного конкурента за заветное 2е место ослабить --это дело нужное.В этом вся суть суркисовского Динамо -- нам не надо чтоб мы красиво играли и выигрывали,нам нужно чтобы не побеждали вы.Крысинная философия...
    А разве Заря не сама подписала контракт в котором есть опция возвращения Русина зимой ?
    Хотя я и не сторонник такого развития событий
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.12.2019 17:34
    +1
    Значит наверное с Бесединым серьезно все
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 23.12.2019 17:28
    +1
    Новый вызов для Русина. Вариантов несколько:
    а) будет в основном греть лавку;
    б) станет практически основным.
    Проблема в том, что в Динамо не умеют работать с молодежью, с новыми игроками. Привычнее ориентироваться на Гармаша, Сидорчука, Буяльского...
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 23.12.2019 17:21
    +1
    А Борячука нах забрали с Мариуполя? что он теперь основная скрипка?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.12.2019 17:18
    0
    pavel85, 23.12.2019 17:08
    Возвращает,чтобы угробить.))
    да не угробят его там, неприкосновенного беседина уже нет, а Солю и так не доверяют место в составе, разве что он разыграется.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 23.12.2019 17:18
    0
    Будет играть или будет лавку греть неизвестно,а основного конкурента за заветное 2е место ослабить --это дело нужное.В этом вся суть суркисовского Динамо -- нам не надо чтоб мы красиво играли и выигрывали,нам нужно чтобы не побеждали вы.Крысинная философия...
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 17:15
    0
    azl, 23.12.2019 17:08
    Точно уходит Будковский, Русин, Арвеладзе. Нападающих уже не будет совсем. Т.е., 3 человека основы, как минимум. Вполне вероятен уходит еще кого-то.
    Ну на Будковского и Арвеладзе Скрипник вряд ли рассчитывал, это было заметно в конце года. Их же отпускают не потому что за них предложили хорошие деньги, а так как не видят необходимости держать, как я понял.
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 23.12.2019 17:13
    0
    pavel85, 23.12.2019 17:08
    Возвращает,чтобы угробить.))
    Было бы кого гробить.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 17:12
    0
    dd dent, 23.12.2019 17:05
    А Заре обязательно покупать игроков исключительно у дк и шахты?
    Нет. Но человек писал в контексте арендованных как я понял - "делать их своими". Поэтому об этом и написал.
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 23.12.2019 17:08
    0
    Возвращает,чтобы угробить.))
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 23.12.2019 17:08
    -1
    Sunrise, 23.12.2019 17:03
    Есть сомнения что зимой уйдёт полсостава. Думаю не больше трёх игроков из основной обоймы уйдёт, но и придёт не меньше.
    Точно уходит Будковский, Русин, Арвеладзе. Нападающих уже не будет совсем. Т.е., 3 человека основы, как минимум. Вполне вероятен уходит еще кого-то.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.12.2019 17:05
    +2
    Sunrise, 23.12.2019 17:00
    Ну если Динамо будет продавать по нормальной цене (как сами хотят $1млн за Иванисеню), то может и будет покупать Заря. Да и то, думаю только в случае выхода в группу ЛЕ. Для Зари выплаты от УЕФА очень важны.
    Но пока не видно чтоб наши гранды продавали по адекватной цене. А может просто спроса из УПЛ нет, т.к. никто не покупает игроков в принципе.
    А Заре обязательно покупать игроков исключительно у дк и шахты?
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 23.12.2019 17:05
    -1
    StrikeX, 23.12.2019 16:56
    А Зорі пора би вже підписувати контракти з футболістами і робити їх своїми. Треба якось робити конкуренцію на футбольному ринку України.
    Все верно, но в Заре происходят необъяснимые вещи.
    Игроков продают или отдают каждые полгода. Как результат, не занимают 3 место, не попадают в группу ЛЕ, а это ведь деньги. Имея стабильный состав, можно в ЛЕ очень хорошо заработать, доказано Эстерсундом. А потом Рафаилов плачется, что нужно как-то выживать. С таким подходом и будет команда вечно болтаться как дерьмо в проруби: и не потонет, но и особых успехов не добьется.
    В Александрии давно поняли, что можно зарабатывать и 3 место выгрызают зубами.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.12.2019 17:05
    +2
    Так по трошки форвард "акклиматизировался" в заре, там ему доверяли, а сейчас заберут и что, на банку под соля или еще кого? Сомнительно придумали.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 17:03
    -1
    azl, 23.12.2019 17:00
    На войне все средства хороши, к сожалению. Заря знала на что шла, подписывая арендное соглашение в котором есть пункт о досрочном возвращении игрока.
    Жалко Срипника в этой ситуации. Не дали хотя бы сезон поработать нормально. Собственно, все как и у Вернидуба было. Каждые полгода менялось полсостава.
    Есть сомнения что зимой уйдёт полсостава. Думаю не больше трёх игроков из основной обоймы уйдёт, но и придёт не меньше.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 23.12.2019 17:00
    -1
    Виталий Жалыбин, 23.12.2019 16:46
    заре подосрать да и все
    На войне все средства хороши, к сожалению. Заря знала на что шла, подписывая арендное соглашение в котором есть пункт о досрочном возвращении игрока.
    Жалко Срипника в этой ситуации. Не дали хотя бы сезон поработать нормально. Собственно, все как и у Вернидуба было. Каждые полгода менялось полсостава.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 17:00
    -2
    StrikeX, 23.12.2019 16:56
    А Зорі пора би вже підписувати контракти з футболістами і робити їх своїми. Треба якось робити конкуренцію на футбольному ринку України.
    Ну если Динамо будет продавать по нормальной цене (как сами хотят $1млн за Иванисеню), то может и будет покупать Заря. Да и то, думаю только в случае выхода в группу ЛЕ. Для Зари выплаты от УЕФА очень важны.
    Но пока не видно чтоб наши гранды продавали по адекватной цене. А может просто спроса из УПЛ нет, т.к. никто не покупает игроков в принципе.
    Ссылка
    StrikeX
    StrikeX, 23.12.2019 16:56
    -2
    А Зорі пора би вже підписувати контракти з футболістами і робити їх своїми. Треба якось робити конкуренцію на футбольному ринку України.
    Ссылка
    StrikeX
    StrikeX, 23.12.2019 16:54
    -1
    Ехх, шкода пацана... йде від нормального тренера до...
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 23.12.2019 16:50
    -2
    лёсик сделает с него беседина
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 23.12.2019 16:46
    +8
    заре подосрать да и все
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.12.2019 17:05
    +2
    Sunrise, 23.12.2019 17:00
    Ну если Динамо будет продавать по нормальной цене (как сами хотят $1млн за Иванисеню), то может и будет покупать Заря. Да и то, думаю только в случае выхода в группу ЛЕ. Для Зари выплаты от УЕФА очень важны.
    Но пока не видно чтоб наши гранды продавали по адекватной цене. А может просто спроса из УПЛ нет, т.к. никто не покупает игроков в принципе.
    А Заре обязательно покупать игроков исключительно у дк и шахты?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.12.2019 17:05
    +2
    Так по трошки форвард "акклиматизировался" в заре, там ему доверяли, а сейчас заберут и что, на банку под соля или еще кого? Сомнительно придумали.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.12.2019 16:40
    +2
    А что изменилось с тех пор как отдавали?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.12.2019 17:34
    +1
    Значит наверное с Бесединым серьезно все
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 23.12.2019 17:28
    +1
    Новый вызов для Русина. Вариантов несколько:
    а) будет в основном греть лавку;
    б) станет практически основным.
    Проблема в том, что в Динамо не умеют работать с молодежью, с новыми игроками. Привычнее ориентироваться на Гармаша, Сидорчука, Буяльского...
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 23.12.2019 17:21
    +1
    А Борячука нах забрали с Мариуполя? что он теперь основная скрипка?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.12.2019 17:35
    0
    unforgiven Den, 23.12.2019 17:18
    Будет играть или будет лавку греть неизвестно,а основного конкурента за заветное 2е место ослабить --это дело нужное.В этом вся суть суркисовского Динамо -- нам не надо чтоб мы красиво играли и выигрывали,нам нужно чтобы не побеждали вы.Крысинная философия...
    А разве Заря не сама подписала контракт в котором есть опция возвращения Русина зимой ?
    Хотя я и не сторонник такого развития событий
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.12.2019 17:18
    0
    pavel85, 23.12.2019 17:08
    Возвращает,чтобы угробить.))
    да не угробят его там, неприкосновенного беседина уже нет, а Солю и так не доверяют место в составе, разве что он разыграется.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 23.12.2019 17:18
    0
    Будет играть или будет лавку греть неизвестно,а основного конкурента за заветное 2е место ослабить --это дело нужное.В этом вся суть суркисовского Динамо -- нам не надо чтоб мы красиво играли и выигрывали,нам нужно чтобы не побеждали вы.Крысинная философия...
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 17:15
    0
    azl, 23.12.2019 17:08
    Точно уходит Будковский, Русин, Арвеладзе. Нападающих уже не будет совсем. Т.е., 3 человека основы, как минимум. Вполне вероятен уходит еще кого-то.
    Ну на Будковского и Арвеладзе Скрипник вряд ли рассчитывал, это было заметно в конце года. Их же отпускают не потому что за них предложили хорошие деньги, а так как не видят необходимости держать, как я понял.
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 23.12.2019 17:13
    0
    pavel85, 23.12.2019 17:08
    Возвращает,чтобы угробить.))
    Было бы кого гробить.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 23.12.2019 17:12
    0
    dd dent, 23.12.2019 17:05
    А Заре обязательно покупать игроков исключительно у дк и шахты?
    Нет. Но человек писал в контексте арендованных как я понял - "делать их своими". Поэтому об этом и написал.
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 23.12.2019 17:08
    0
    Возвращает,чтобы угробить.))
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 23.12.2019 16:47
    0
    По карьере
    Ссылка
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