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УЕФА вскоре объявит дату рассмотрения дела Беседина

Форвард «Динамо» пока отстранен от футбола

  • 21.12.2019 20:52
  • 2634 просмотра
  • 10 комментариев
УЕФА вскоре объявит дату рассмотрения дела Беседина
© fcdynamo.kiev.ua

На днях стало известно, что форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы, а УЕФА отстранил игрока от любой футбольной активности на месяц.

Сообщается, что в ближайшее время УЕФА должен объявить дату слушания дела Беседина, но рассмотрение состоится не позднее 19-го января.

В «Динамо» ранее официально подтвердили информацию о возможном нарушении игроком антидопинговых правил, однако развернутых комментариев клуб не дает.

В нынешнем сезоне УПЛ Беседин провел 13 матчей и забил 8 голов.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(8 голосов)

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Комментарии
    nivava
      nivava, 21.12.2019 22:31
    +2
    А от какой футбольной активности его отстранили? От отдыха на островах?, от купания в красных морях??? Он в отпуске. Так пусть отдохнёт-покупается на днепре или в каком нибудь пруду, всё-равно НЕ УТОНЕТ!!! Зачем так много переживать за такого БЕЗДАРЯ.....
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    Maks7777
    online
    Maks7777, 21.12.2019 22:23
    -1
    Мда....наверно Михайличенко сам оденит форму и будет играть с Евтушенко))Жаль конечно человека ну недо было жрать мельдоний а потом со зрением проблемы с метра в пустые не попадает,хорошо что выяснилось хоть третьего нападающего Шева нормального возьмёт на евро Эсеолу а может ещё кого не будь найдет достойного
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    Дід Піхто
      Дід Піхто , 21.12.2019 22:21
    +2
    Forever_young_12, 21.12.2019 22:13
    Как ох.уетительно, что Беседин подставил голубую помойку
    Ох теперь кроты и поглумятся с чмошников
    Над собой поглумись, дятел тупорылый. В ржавой помойке, сразу 4 недофутболистов поймали на допинге. Или у тебя память отшибло? Пить надо меньше
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 21.12.2019 22:20
    0
    Почему молчит Франков?
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 21.12.2019 22:13
    -1
    Как ох.уетительно, что Беседин подставил голубую помойку
    Ох теперь кроты и поглумятся с чмошников
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 21.12.2019 22:12
    +1
    У Милевского тоже есть допинг, но более законный
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 21.12.2019 22:11
    +1
    МИлевского ждем в Киеве!!!!
    Ссылка
    marko2020
    marko2020, 21.12.2019 22:00
    +3
    Динамо нужно честно сказать что это был за допинг такой, что Беседин с метра не попадал по воротам, что бы больше никто и никогда не принимал этот антидопинг.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 21.12.2019 21:54
    +2
    вот и думаешь чего ж он с 1,5 метров выше ворот лупит? От переизбыка допинга или от недостатка....
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 21.12.2019 21:30
    +4
    сколько лет то пацану, что уже на допинге? в его года бухал, урил иногда и играл в футбол пол дня с пацанами и тд. да нету миллионов как у него, но есть что вспомнить. а он под допингом еще хуже играл. ппц
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 21.12.2019 21:30
    +4
    сколько лет то пацану, что уже на допинге? в его года бухал, урил иногда и играл в футбол пол дня с пацанами и тд. да нету миллионов как у него, но есть что вспомнить. а он под допингом еще хуже играл. ппц
    Ссылка
    marko2020
    marko2020, 21.12.2019 22:00
    +3
    Динамо нужно честно сказать что это был за допинг такой, что Беседин с метра не попадал по воротам, что бы больше никто и никогда не принимал этот антидопинг.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 21.12.2019 22:31
    +2
    А от какой футбольной активности его отстранили? От отдыха на островах?, от купания в красных морях??? Он в отпуске. Так пусть отдохнёт-покупается на днепре или в каком нибудь пруду, всё-равно НЕ УТОНЕТ!!! Зачем так много переживать за такого БЕЗДАРЯ.....
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 21.12.2019 22:21
    +2
    Forever_young_12, 21.12.2019 22:13
    Как ох.уетительно, что Беседин подставил голубую помойку
    Ох теперь кроты и поглумятся с чмошников
    Над собой поглумись, дятел тупорылый. В ржавой помойке, сразу 4 недофутболистов поймали на допинге. Или у тебя память отшибло? Пить надо меньше
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 21.12.2019 21:54
    +2
    вот и думаешь чего ж он с 1,5 метров выше ворот лупит? От переизбыка допинга или от недостатка....
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 21.12.2019 22:12
    +1
    У Милевского тоже есть допинг, но более законный
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 21.12.2019 22:11
    +1
    МИлевского ждем в Киеве!!!!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 21.12.2019 22:20
    0
    Почему молчит Франков?
    Ссылка
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