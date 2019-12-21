УЕФА вскоре объявит дату рассмотрения дела Беседина

На днях стало известно, что форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы, а УЕФА отстранил игрока от любой футбольной активности на месяц.
Сообщается, что в ближайшее время УЕФА должен объявить дату слушания дела Беседина, но рассмотрение состоится не позднее 19-го января.
В «Динамо» ранее официально подтвердили информацию о возможном нарушении игроком антидопинговых правил, однако развернутых комментариев клуб не дает.
В нынешнем сезоне УПЛ Беседин провел 13 матчей и забил 8 голов.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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Ох теперь кроты и поглумятся с чмошников
Ох теперь кроты и поглумятся с чмошников
Ох теперь кроты и поглумятся с чмошников
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