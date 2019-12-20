ФК Динамо: «Выясняются обстоятельства дела Беседина»

Сегодня стало известно о том, что форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против «Мальме» (поражение 3:4).

Теперь киевский клуб опубликовал официальный комментарий по делу Беседина:

«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур».

В нынешнем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.