ФК Динамо: «Выясняются обстоятельства дела Беседина»

Сегодня стало известно о том, что форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против «Мальме» (поражение 3:4).
Теперь киевский клуб опубликовал официальный комментарий по делу Беседина:
«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.
На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.
Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур».
В нынешнем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.
Источник — ФК Динамо Киев
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Выйдут билецкие и всё титушнёй порешают.
Выйдут билецкие и всё титушнёй порешают.
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