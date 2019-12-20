ФК Динамо: «Выясняются обстоятельства дела Беседина»

Официальное заявление киевского клуба

  • 20.12.2019 17:53
  • 3702 просмотра
  • 17 комментариев
ФК Динамо: «Выясняются обстоятельства дела Беседина»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Сегодня стало известно о том, что форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против «Мальме» (поражение 3:4).

Теперь киевский клуб опубликовал официальный комментарий по делу Беседина:

«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур».

В нынешнем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 20.12.2019 18:22
    +1
    оце приїхали..повна жопа... оце вже точно не нижче плінтуса а закопали себе повністю,якщо це правда
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 20.12.2019 18:21
    0
    Динамовцы под допингом не могут топ 2 занять)))
    Ссылка
    russol30
      russol30, 20.12.2019 18:20
    +1
    Та він і забити не міг, який там допінг в такі роки
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 20.12.2019 18:19
    0
    Yuri Postol, 20.12.2019 18:14
    Досить гундосити ще нічого не ясно ,а так звані балельщікі уже накинулись на хлопця. Підождіть все скоро буде ясно.
    Как с Шереметом?
    Выйдут билецкие и всё титушнёй порешают.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 18:19
    0
    Taran, 20.12.2019 18:17
    А Рыбка случайно не динамовец, а?
    а случайно в каком клубе он играл когда допинг жрал и его спалили, а ?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 20.12.2019 18:17
    0
    Надо ГБР подключать
    Ссылка
    Taran
    online
    Taran, 20.12.2019 18:17
    +2
    J0e777, 20.12.2019 18:08
    4-1. Гай, Рыбка, Фред, Сырна
    А Рыбка случайно не динамовец, а?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.12.2019 18:17
    0
    В Динамо там большая половина жрет допинг, нужно всех проверить!
    Ссылка
    Yuri Postol
      Yuri Postol, 20.12.2019 18:14
    -1
    Досить гундосити ще нічого не ясно ,а так звані балельщікі уже накинулись на хлопця. Підождіть все скоро буде ясно.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 18:08
    +1
    mavast, 20.12.2019 18:05
    Клуб Срни поповнюється. 3:1 на користь шахти
    4-1. Гай, Рыбка, Фред, Сырна
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 18:06
    +2
    Шутки шутками, но если эта история действительно имела место, то Беседин может не поехать со сборной на Евро, хотя, я думаю никто не будет сожалеть по этому поводу. Нападающий он очень слабый и Шеве в любом случае нужно искать третьего напа
    Ссылка
    mavast
    mavast, 20.12.2019 18:05
    -1
    Клуб Срни поповнюється. 3:1 на користь шахти
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.12.2019 17:59
    +3
    Бревно кривоногое еще и на допинге! То что он стал лучше физически выглядеть было видно, но надеялся что это благодаря труду в зале
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 20.12.2019 17:58
    +3
    А я то смотрю,что это он последнее время бегает как конь!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:58
    0
    Побочка
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:58
    0
    Допинг? Хз, меткости не прибавилось, скорее наоборот, полочка может
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 20.12.2019 17:55
    +5
    Блин, походу сорвалась награда "игрок месяца" )))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 20.12.2019 17:55
    +5
    Блин, походу сорвалась награда "игрок месяца" )))
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.12.2019 17:59
    +3
    Бревно кривоногое еще и на допинге! То что он стал лучше физически выглядеть было видно, но надеялся что это благодаря труду в зале
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 20.12.2019 17:58
    +3
    А я то смотрю,что это он последнее время бегает как конь!
    Ссылка
    Taran
    online
    Taran, 20.12.2019 18:17
    +2
    J0e777, 20.12.2019 18:08
    4-1. Гай, Рыбка, Фред, Сырна
    А Рыбка случайно не динамовец, а?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 18:06
    +2
    Шутки шутками, но если эта история действительно имела место, то Беседин может не поехать со сборной на Евро, хотя, я думаю никто не будет сожалеть по этому поводу. Нападающий он очень слабый и Шеве в любом случае нужно искать третьего напа
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 20.12.2019 18:22
    +1
    оце приїхали..повна жопа... оце вже точно не нижче плінтуса а закопали себе повністю,якщо це правда
    Ссылка
    russol30
      russol30, 20.12.2019 18:20
    +1
    Та він і забити не міг, який там допінг в такі роки
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 18:08
    +1
    mavast, 20.12.2019 18:05
    Клуб Срни поповнюється. 3:1 на користь шахти
    4-1. Гай, Рыбка, Фред, Сырна
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 20.12.2019 18:21
    0
    Динамовцы под допингом не могут топ 2 занять)))
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 20.12.2019 18:19
    0
    Yuri Postol, 20.12.2019 18:14
    Досить гундосити ще нічого не ясно ,а так звані балельщікі уже накинулись на хлопця. Підождіть все скоро буде ясно.
    Как с Шереметом?
    Выйдут билецкие и всё титушнёй порешают.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 18:19
    0
    Taran, 20.12.2019 18:17
    А Рыбка случайно не динамовец, а?
    а случайно в каком клубе он играл когда допинг жрал и его спалили, а ?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 20.12.2019 18:17
    0
    Надо ГБР подключать
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.12.2019 18:17
    0
    В Динамо там большая половина жрет допинг, нужно всех проверить!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:58
    0
    Побочка
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:58
    0
    Допинг? Хз, меткости не прибавилось, скорее наоборот, полочка может
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности