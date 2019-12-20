Беседин не прошел допинг-тест после матча с Мальме

Форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против «Мальме» (поражение 3:4). Об этом сообщает «ТаТоТаке».
23-летний игрок отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Другие детали дела пока что не известны.
В нынешнем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.
Ранее сообщалось о том, что Беседин пропустит примерно три недели из-за травмы.
Источник — ТаТоТаке
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я лично больше не знаю таких аналогов
а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
я лично больше не знаю таких аналогов
а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
я лично больше не знаю таких аналогов
а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
Придётся идти пахать на заводик.
я написал 8 слов, предложение из которых ясно даже дошкольнику
каких извинений аххахахаахах , после того как у Беседина что то докажут , надо будет чтобы еще как миниму три динамовца за 6 лет попались на допинге , вот тогда и поговорим
я ниже все написал
я ниже все написал
я лично больше не знаю таких аналогов
а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
я лично больше не знаю таких аналогов
а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
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