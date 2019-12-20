Беседин не прошел допинг-тест после матча с Мальме

Форвард «Динамо» отстранен на 30 дней

  • 20.12.2019 17:37
  • 5947 просмотров
  • 31 комментарий
Беседин не прошел допинг-тест после матча с Мальме
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против «Мальме» (поражение 3:4). Об этом сообщает «ТаТоТаке».

23-летний игрок отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Другие детали дела пока что не известны.

В нынешнем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

Ранее сообщалось о том, что Беседин пропустит примерно три недели из-за травмы.

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Источник — ТаТоТаке

(8 голосов)

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Комментарии
    Taran
    online
    Taran, 20.12.2019 18:23
    0
    jekаfunny, 20.12.2019 18:20
    там и без проверок 4 игрока за 6 лет
    я лично больше не знаю таких аналогов
    а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
    Стоп! Так это по твоей логике к Украине нужно применять те же санкции, что и к России? ДА или НЕТ?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.12.2019 18:22
    +1
    jekаfunny, 20.12.2019 18:20
    там и без проверок 4 игрока за 6 лет
    я лично больше не знаю таких аналогов
    а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
    А ты бот только и можешь стрелки переводить, я уверен что там не один Беседин, СУркис взял пример с кацапами, одно кодло, позор!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 18:21
    -1
    Ржавые боты поднажмите с минусами , и сколько вам раз говорить Таран Серж КР , ну разное количество минусов ставьте на разные комменты , а то сильно палевно получается
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.12.2019 18:21
    0
    Бревно кривоногое еще и на допинге! То что он стал лучше физически выглядеть было видно, но надеялся что это благодаря труду в зале
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 18:20
    0
    УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:52
    У него есть еще один любимчик - Сидорчук
    будет Гармаш в нападении опыт же есть
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 18:20
    -1
    J0e777, 20.12.2019 18:17
    Колорадов не нужно проверять?
    там и без проверок 4 игрока за 6 лет
    я лично больше не знаю таких аналогов
    а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 18:17
    -3
    serge_kr, 20.12.2019 18:15
    Я только представить могу как они в УПЛ допинг жрут, их нужно всех проверить! Особенно когда с Шахтой играют наверное тонами хавают
    Колорадов не нужно проверять?
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 18:17
    0
    под допингом мог бы и лучше играть
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 18:16
    -3
    UKRAINE FAN, 20.12.2019 18:05
    Досмеялись дырявые? Теперь и у вас нарики!
    У вас их минимум 4 было
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 20.12.2019 18:16
    +1
    Вот это он Миху отблагодарил за доверие!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 20.12.2019 18:16
    0
    Урааааа
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.12.2019 18:15
    0
    Я только представить могу как они в УПЛ допинг жрут, их нужно всех проверить! Особенно когда с Шахтой играют наверное тонами хавают
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 20.12.2019 18:13
    0
    Ну вот. Есть своя тема. А то вечно на кого то киваем....
    Придётся идти пахать на заводик.
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 20.12.2019 18:11
    +5
    А как же ему без допинга? Уникальная позиция в мировом футболе - опорный нападающий, требует максимальной концентрации всех сил молодого организма!
    Ссылка
    Surkisfuilo
    Surkisfuilo, 20.12.2019 18:09
    0
    Хлопці, як з язика зняли те. що хотів сказати! Даріо обвинуватили в допінгу, так він хоч грав класно (в свої 35 на той час), а ваш Артьомка Бєсєдін - дно днищенське, з півметра в ворота попасти не може! Допінгіст, бля...
    Ссылка
    Surkisfuilo
    Surkisfuilo, 20.12.2019 18:09
    +4
    Хлопці, як з язика зняли те. що хотів сказати! Даріо обвинуватили в допінгу, так він хоч грав класно (в свої 35 на той час), а ваш Артьомка Бєсєдін - дно днищенське, з півметра в ворота попасти не може! Допінгіст, бля...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.12.2019 18:05
    +2
    Досмеялись дырявые? Теперь и у вас нарики!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 18:02
    -6
    Taran, 20.12.2019 17:59
    Шото невнятное накалякал, скотина. А как же вы все хором орали, обвиняя игроков Шахты в допинге - типа динамовцы все такие чистые и правильные. А оно вот как обернулось. Не слышу извинений.
    то у тебя глаза уже от метилового спирта друг друга на***й посылают
    я написал 8 слов, предложение из которых ясно даже дошкольнику
    каких извинений аххахахаахах , после того как у Беседина что то докажут , надо будет чтобы еще как миниму три динамовца за 6 лет попались на допинге , вот тогда и поговорим
    Ссылка
    Taran
    online
    Taran, 20.12.2019 17:59
    +6
    jekаfunny, 20.12.2019 17:54
    лох ты читать не умеешь , или в глаза балуешься ?
    я ниже все написал
    Шото невнятное накалякал, скотина. А как же вы все хором орали, обвиняя игроков Шахты в допинге - типа динамовцы все такие чистые и правильные. А оно вот как обернулось. Не слышу извинений.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:57
    +3
    OKs100, 20.12.2019 17:56
    Он просто должен поменять своё амплуа и начать играть на позиции защитника. Как защитник он более сильный, чем форвард.
    При Лесике, я не удивлюсь, если он переквалифицируется во вратаря
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 20.12.2019 17:38
    +19
    Если он с допингом так играет, то страшно знать как без него...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:51
    +8
    Это он находясь под допингом так плохо играет? Ну тогда ему вообще нужно заканчивать с футболом и выбрать для себя другую профессию Футбол явно не его
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:52
    +7
    jekаfunny, 20.12.2019 17:50
    Лесик теперь не сможет тренировать без своего любимчика
    У него есть еще один любимчик - Сидорчук
    Ссылка
    Taran
    online
    Taran, 20.12.2019 17:59
    +6
    jekаfunny, 20.12.2019 17:54
    лох ты читать не умеешь , или в глаза балуешься ?
    я ниже все написал
    Шото невнятное накалякал, скотина. А как же вы все хором орали, обвиняя игроков Шахты в допинге - типа динамовцы все такие чистые и правильные. А оно вот как обернулось. Не слышу извинений.
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 20.12.2019 17:42
    +6
    Якщо дереву давати стимулятори воно дровинякою бути не перестане.
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 20.12.2019 18:11
    +5
    А как же ему без допинга? Уникальная позиция в мировом футболе - опорный нападающий, требует максимальной концентрации всех сил молодого организма!
    Ссылка
    Surkisfuilo
    Surkisfuilo, 20.12.2019 18:09
    +4
    Хлопці, як з язика зняли те. що хотів сказати! Даріо обвинуватили в допінгу, так він хоч грав класно (в свої 35 на той час), а ваш Артьомка Бєсєдін - дно днищенське, з півметра в ворота попасти не може! Допінгіст, бля...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.12.2019 17:56
    +4
    УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:51
    Это он находясь под допингом так плохо играет? Ну тогда ему вообще нужно заканчивать с футболом и выбрать для себя другую профессию Футбол явно не его
    Он просто должен поменять своё амплуа и начать играть на позиции защитника. Как защитник он более сильный, чем форвард.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 20.12.2019 17:46
    +4
    Вiн i пiд допiнгом НIЯКИЙ, а що будe бeз допiнгу.....
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:57
    +3
    OKs100, 20.12.2019 17:56
    Он просто должен поменять своё амплуа и начать играть на позиции защитника. Как защитник он более сильный, чем форвард.
    При Лесике, я не удивлюсь, если он переквалифицируется во вратаря
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.12.2019 18:05
    +2
    Досмеялись дырявые? Теперь и у вас нарики!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 17:50
    +2
    Лесик теперь не сможет тренировать без своего любимчика
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 20.12.2019 17:49
    +2
    Це вже навіть не смішно)))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.12.2019 18:22
    +1
    jekаfunny, 20.12.2019 18:20
    там и без проверок 4 игрока за 6 лет
    я лично больше не знаю таких аналогов
    а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
    А ты бот только и можешь стрелки переводить, я уверен что там не один Беседин, СУркис взял пример с кацапами, одно кодло, позор!
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 20.12.2019 18:16
    +1
    Вот это он Миху отблагодарил за доверие!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Taran
    online
    Taran, 20.12.2019 18:23
    0
    jekаfunny, 20.12.2019 18:20
    там и без проверок 4 игрока за 6 лет
    я лично больше не знаю таких аналогов
    а сколько небось еще замяли в Украине , если наш антидопинговый комитет засчитал дашке сырне за срок дисквалификации , то время что он бегал под допингом, цирк просто
    Стоп! Так это по твоей логике к Украине нужно применять те же санкции, что и к России? ДА или НЕТ?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.12.2019 18:21
    0
    Бревно кривоногое еще и на допинге! То что он стал лучше физически выглядеть было видно, но надеялся что это благодаря труду в зале
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 18:20
    0
    УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:52
    У него есть еще один любимчик - Сидорчук
    будет Гармаш в нападении опыт же есть
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 18:17
    0
    под допингом мог бы и лучше играть
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 20.12.2019 18:16
    0
    Урааааа
    Ссылка
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