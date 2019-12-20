Беседин не прошел допинг-тест после матча с Мальме

Форвард «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против «Мальме» (поражение 3:4). Об этом сообщает «ТаТоТаке».

23-летний игрок отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Другие детали дела пока что не известны.

В нынешнем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

Ранее сообщалось о том, что Беседин пропустит примерно три недели из-за травмы.