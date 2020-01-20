Кулач вернулся в Ворсклу, подписав полноценный контракт

26-летний форвард снова будет выступать за «бело-зеленых»

  • 20.01.2020 15:31
  • 965 просмотров
  • 1 комментарий
Кулач вернулся в Ворсклу, подписав полноценный контракт
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

«Ворскла», которая сегодня отправится на сбор в Турцию, усилилась Владиславом Кулачем. Последние полгода нападающий числился в составе венгерского «Гонведа», однако провел всего три матча.

Сообщается, что с «Ворсклой» Кулач подписал контракт на полтора года.  В составе полтавского клуба Владислав выступал в сезоне 2017/18 и в осенней части сезона 2018/19, после чего перебрался в «Александрию».

В составе «Ворсклы» Кулач сыграл 36 матчей в УПЛ, в которых забил 10 голов. Еще 2 гола нападающий забил в шести матчах группового турнира Лиги Европы.

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Источник — ФК Ворскла

(3 голоса)

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Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 20.01.2020 16:05
    +1
    Нормально.Плюсом.
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    BekXan
    online
      BekXan, 20.01.2020 16:05
    +1
    Нормально.Плюсом.
    Ссылка
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