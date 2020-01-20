Кулач вернулся в Ворсклу, подписав полноценный контракт

«Ворскла», которая сегодня отправится на сбор в Турцию, усилилась Владиславом Кулачем. Последние полгода нападающий числился в составе венгерского «Гонведа», однако провел всего три матча.

Сообщается, что с «Ворсклой» Кулач подписал контракт на полтора года. В составе полтавского клуба Владислав выступал в сезоне 2017/18 и в осенней части сезона 2018/19, после чего перебрался в «Александрию».

В составе «Ворсклы» Кулач сыграл 36 матчей в УПЛ, в которых забил 10 голов. Еще 2 гола нападающий забил в шести матчах группового турнира Лиги Европы.