ОФИЦИАЛЬНО: Хавбек Львова Мартан перешел в бразильский клуб

Полузащитник «Львова» Мартан покинул клуб. Бразильский хавбек вернулся к себе на родину, и подписал контракт с клубом бразильской Серии А «Сеара». Детали трансфера не известны.

«К сожалению, по семейным обстоятельствам клуб покинул Мартан. В этом случае надо было проявить человеческие качества, что мы и сделали», - заявил по этому поводу главный тренер ПФК «Львов» Егише Меликян.

Мартан выступал за «Львов» в течение полутора сезонов. Суммарно на его счету 25 матчей в УПЛ, в которых он сделал два ассиста.

Ранее наставник «Львова» Егише Меликян сравнил бразильских футболистов с автомобилем Mercedes.