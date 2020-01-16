ОФИЦИАЛЬНО: Хавбек Львова Мартан перешел в бразильский клуб

Полузащитник «Львова» Мартан покинул клуб. Бразильский хавбек вернулся к себе на родину, и подписал контракт с клубом бразильской Серии А «Сеара». Детали трансфера не известны.
«К сожалению, по семейным обстоятельствам клуб покинул Мартан. В этом случае надо было проявить человеческие качества, что мы и сделали», - заявил по этому поводу главный тренер ПФК «Львов» Егише Меликян.
Мартан выступал за «Львов» в течение полутора сезонов. Суммарно на его счету 25 матчей в УПЛ, в которых он сделал два ассиста.
Ранее наставник «Львова» Егише Меликян сравнил бразильских футболистов с автомобилем Mercedes.
Источник — ФК Львов
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