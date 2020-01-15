Егише МЕЛИКЯН: «Бразильские футболисты – Mercedes»

Главный тренер «Львова» Егише Меликян объяснил, почему в своей трансферной политике клуб ориентирован на бразильский рынок:

«Я приведу вам такой пример. Есть машина — Mercedes. Если за ней хорошо ухаживать, то ее легче продать, чем Ладу, как бы хорошо ты за ней не ухаживал.

Бразильцы в футболе – это и есть Mercedes. Они родились с мячом, это их. Они – хороший материал, если с ними работать. У них есть генетические качества, которые надо шлифовать, им нужно помогать прогрессировать. Это может улучшить финансовое положение клуба».

Ранее Меликян заявил, что целью «Львова» является попадание в еврокубки.