Егише МЕЛИКЯН: «Цель Львова – еврокубки»

Главный тренер «Львова» Егише Меликян рассказал о задачах команды на вторую половину сезона:
«Будем стараться выполнить поставленную перед нами президентом цель — еврокубки. Мы хорошо понимаем, что у нас сильные конкуренты. В первую очередь это касается подбора игроков и структуры.
Это будет очень сложно, но мы попытаемся. В команде должна быть цель, а мы должны двигаться к ней».
Ранее Меликян был признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ.
Источник — ТК Футбол
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