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Егише МЕЛИКЯН: «Цель Львова – еврокубки»

Наставник «Львова» - об амбициях команды

  • 21.12.2019 10:41
  • 442 просмотра
  • 1 комментарий
Егише МЕЛИКЯН: «Цель Львова – еврокубки»
© ФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян рассказал о задачах команды на вторую половину сезона:

«Будем стараться выполнить поставленную перед нами президентом цель — еврокубки. Мы хорошо понимаем, что у нас сильные конкуренты. В первую очередь это касается подбора игроков и структуры.

Это будет очень сложно, но мы попытаемся. В команде должна быть цель, а мы должны двигаться к ней».

Ранее Меликян был признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ.

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    johndow11
      johndow11, 21.12.2019 11:23
    +1
    чудак выиграл один матч и на еврокубки замахнулся) оптимист)
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    johndow11
      johndow11, 21.12.2019 11:23
    +1
    чудак выиграл один матч и на еврокубки замахнулся) оптимист)
    Ссылка
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