ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал Цурикова

Еще одним новичком «Днепра-1» стал 27-летний Андрей Цуриков, выступающий на позиции левого защитника.

Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.

С 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за «Александрию»: в УПЛ - 70 матчей, 4 гола, в Кубке Украины - 2 матча, в Лиге Европы - 5 матчей и 2 игры в первенстве U-21.

Прошлым летом Андрей Цуриков заключил контракт с чешским клубом «Яблонец», но из-за травмы так и не провел ни одного официального матча. На уровне УПЛ сыграл 126 матчей и забил 8 мячей.

В составе юношеских и молодежной сборной Украины провел 32 матча и забил 2 мяча.