ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал Цурикова

Бывший игрок «Динамо» и «Александрии» усилил команду Дмитрия Михайленко

  • 08.01.2020 18:19
  • 2725 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал Цурикова
© СК Днепр-1. Андрей Цуриков
Еще одним новичком «Днепра-1» стал 27-летний Андрей Цуриков, выступающий на позиции левого защитника.
 
Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.
 
С 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за «Александрию»: в УПЛ - 70 матчей, 4 гола, в Кубке Украины - 2 матча, в Лиге Европы - 5 матчей и 2 игры в первенстве U-21.
 
Прошлым летом Андрей Цуриков заключил контракт с чешским клубом «Яблонец», но из-за травмы так и не провел ни одного официального матча. На уровне УПЛ сыграл 126 матчей и забил 8 мячей.
 
В составе юношеских и молодежной сборной Украины провел 32 матча и забил 2 мяча.
 
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Источник — СК Днепр-1

(9 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.01.2020 18:40
    +2
    хорошее усиление
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.01.2020 18:40
    +2
    хорошее усиление
    Ссылка
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