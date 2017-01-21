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Sport.ua
Святослав СИРОТА: «Бюджет Днепра был 45 миллионов»
21.01.2017 19:34
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Футбольный эксперт рассказал о чемпионате Грузии, о бюджетах украинских клубов и многом другом

Главное
Результаты
21 января, Сб
Чемпионат Англии Премьер-лига 22-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Ливерпуль
2 : 3
Суонси
Футбол 1
FT
Кристал Пэлас
0 : 1
Эвертон
FT
Борнмут
2 : 2
Уотфорд
FT
Вест Бромвич Альбион
2 : 0
Сандерленд
FT
Сток Сити
1 : 1
Ман Юнайтед
Футбол 1
FT
Мидлсбро
1 : 3
Вест Хэм Юнайтед
FT
Ман Сити
2 : 2
Тоттенхэм
Футбол 2
Чемпионат Испании Примера 19-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Эспаньол
3 : 1
Гранада
Футбол 2
FT
Реал Мадрид
2 : 1
Малага
Футбол 2
FT
Алавес
2 : 2
Леганес
Футбол 1
FT
Вильярреал
0 : 2
Валенсия
Футбол 2
Чемпионат Германии Бундеслига 17-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Дармштадт
0 : 0
Боруссия М
FT
Вердер
1 : 2
Боруссия Д
FT
Аугсбург
0 : 2
Хоффенхайм
FT
Вольфсбург
1 : 0
Гамбург
FT
Шальке
1 : 0
Ингольштадт
Спорт2
FT
РБ Лейпциг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Спорт2
Чемпионат Италии Серия А 21-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Кьево
0 : 3
Фиорентина
FT
Милан
1 : 2
Наполи
Чемпионат Франции Лига 1 21-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
00:00
Кан
? : ?
Нанси
FT
Нант
0 : 2
ПСЖ
FT
Бордо
1 : 0
Тулуза
FT
Мец
2 : 0
Монпелье
FT
Генгам
1 : 1
Ренн
FT
Дижон
0 : 0
Лилль
Чемпионат Португалии Примейра Лига 18-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Порту
4 : 2
Риу Аве
FT
Маритиму
2 : 2
Спортинг Л
FT
Арока
1 : 2
Боавишта
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 19-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
АЗ Алкмар
1 : 1
Спарта Роттердам
FT
Фейеноорд
1 : 0
Виллем-II
Спорт1
FT
АДО Ден Хаг
1 : 2
Зволле
FT
Гронинген
1 : 1
Витесс
Товарищеские матчи
FT
Динамо Киев
3 : 1
Санкт-Паули
Кубок Украины по футзалу (2016/2017) 1/8 Финала
FT
Кардинал-Ровно (Ровно)
4 : 1
СумДУ (Сумы)
FT
Uni-Laman (Черноморск)
2 : 4
Эпицентр К3
FT
МКВ (Одесса)
1 : 4
Локомотив (Харьков)
FT
ХИТ
4 : 2
Продэксим (Херсон)
FT
Титан-Заря (Покровское)
3 : 1
Виза-Вторма (Ивано-Франковск)
Биатлон. Кубок мира Антхольц-Антерсельва
Кубок мира Кубок наций Календарь
FT
Масс-старт 12.5 км, Женщины
Первый национальный
FT
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
Первый национальный
Хоккей. Чемпионат Украины 2016/2017
FT
ХК Кременчуг
3 : 1
Кривбасс
FT
Белый Барс
9 : 2
Витязь
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