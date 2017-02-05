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dynamo-k-equip.narod.ru
Как сложилась судьба футболистов Динамо эпохи нулевых. Часть 2
05.02.2017 11:32
13
22460

Sport.ua рассказывает о том, чем сейчас занимаются экс-динамовцы, выступавшие в команде в 2000-х

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Результаты
05 февраля, Вс
Чемпионат Англии Премьер-лига 24-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Ман Сити
2 : 1
Суонси
Футбол 2
FT
Лестер Сити
0 : 3
Ман Юнайтед
Футбол 2
Чемпионат Испании Примера 21-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
00:00
Сельта
? : ?
Реал Мадрид
FT
Севилья
0 : 0
Вильярреал
Футбол 2
FT
Спортинг
2 : 4
Алавес
Футбол 1
FT
Реал Сосьедад
3 : 2
Осасуна
Футбол 1
Чемпионат Германии Бундеслига 19-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Аугсбург
3 : 2
Вердер
Спорт2
FT
Айнтрахт Ф
2 : 0
Дармштадт
Спорт2
Чемпионат Италии Серия А 23-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Милан
0 : 1
Сампдория
FT
Аталанта
2 : 0
Кальяри
FT
Кьево
0 : 0
Удинезе
FT
Эмполи
1 : 1
Торино
FT
Дженоа
0 : 1
Сассуоло
FT
Пескара
2 : 6
Лацио
FT
Палермо
1 : 0
Кротоне
FT
Ювентус
1 : 0
Интер Милан
Чемпионат Франции Лига 1 23-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Тулуза
4 : 0
Анже
FT
Нант
0 : 2
Нанси
FT
Сент-Этьен
2 : 0
Лион
Чемпионат Португалии Примейра Лига 20-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Арока
2 : 1
Витория С
FT
Бенфика
3 : 0
Насьонал
FT
Белененсиш
0 : 0
Тондела
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 21-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Рода
0 : 2
Аякс
Спорт1
FT
Твенте
0 : 2
Фейеноорд
Спорт1
FT
Спарта Роттердам
2 : 3
Зволле
FT
Утрехт
1 : 0
Херенвен
Футзал. Чемпионат Украины Экстра-лига 15-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
ЛТК-ИнБев-НПУ
1 : 3
Сокол (Хмельницкий)
Хоккей. Чемпионат Украины 2016/2017
FT
Дженералз
4 : 0
Витязь
FT
ХК Донбасс
2 : 3
Кривбасс
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