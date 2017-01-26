Акценты на предлагаемых Марко Ван Бастеном изменениях в правилах футбола- Футбол

Ивуариец Жан-Армель Дроле может перебраться в Украину- Футбол

Украинский форвард не полетел на сбор с «горняками» и будет искать себе новую команду-Футбол