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manchestercitynews24.com. Оскар
Топ-10 самых дорогих трансферов этой зимы
01.02.2017 19:15
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Sport.ua рассказывает о китайце за €20 миллионов и о том, кто стал зарабатывать больше Роналду

Главное
Результаты
01 февраля, Ср
Кубок Италии (2016/2017) 1/4 Финала
'6
Рома
0 : 0
Чезена
Кубок Испании (2016/2017) 1/2 Финала
'1
Атлетико Мадрид
0 : 0
Барселона
Чемпионат Англии Премьер-лига 23-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
'19
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1
Ман Сити
Футбол 1
'6
Сток Сити
0 : 0
Эвертон
'6
Ман Юнайтед
0 : 0
Халл Сити
Чемпионат Италии Серия А 19-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
'21
Пескара
1 : 0
Фиорентина
Товарищеские матчи
FT
Шахтер Д
3 : 0
Ольяненси
Хоккей. Чемпионат Украины 2016/2017
FT
Витязь
0 : 13
ХК Донбасс
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