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vogue.ua. Анна Ризатдинова
Чего ждать от сезона в художественной гимнастике
26.01.2017 13:00
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Новые правила, уход Кудрявцевой, Ризатдинова и возвращение Кубка Дерюгиных

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26 января, Чт
Кубок Испании (2016/2017) 1/4 Финала
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