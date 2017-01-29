Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Актуально
Александр Симонов
Испания на последних минутах совершает камбэк в матче против Украины
29.01.2017 17:23
8
7796

Наша сборная уступила во втором товарищеском поединке с чемпионами Европы

Главное
Результаты
29 января, Вс
Чемпионат Испании Примера 20-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Реал Бетис
1 : 1
Барселона
Футбол 2
FT
Эспаньол
3 : 1
Севилья
Футбол 2
FT
Атлетик
2 : 1
Спортинг
Футбол 1
FT
Реал Мадрид
3 : 0
Реал Сосьедад
Футбол 1
Чемпионат Германии Бундеслига 18-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Фрайбург
2 : 1
Герта
Спорт2
FT
Майнц
1 : 1
Боруссия Д
Спорт2
Чемпионат Италии Серия А 22-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Торино
1 : 1
Аталанта
FT
Сампдория
3 : 2
Рома
FT
Удинезе
2 : 1
Милан
FT
Сассуоло
0 : 2
Ювентус
FT
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
FT
Кротоне
4 : 1
Эмполи
FT
Кальяри
1 : 1
Болонья
FT
Наполи
1 : 1
Палермо
Чемпионат Франции Лига 1 22-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Ницца
3 : 1
Генгам
FT
Тулуза
0 : 3
Сент-Этьен
FT
ПСЖ
1 : 1
Монако
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 20-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
FT
Херенвен
0 : 0
Гронинген
FT
Аякс
3 : 0
АДО Ден Хаг
Спорт1
FT
Витесс
2 : 1
АЗ Алкмар
FT
Зволле
1 : 2
Твенте
FT
Фейеноорд
4 : 0
НЕК Неймеген
Спорт1
Товарищеские матчи
FT
Динамо Киев
1 : 1
Сувон Самсунг Блюуингз
Футзал. Товарищеские матчи
FT
УКРАИНА
2 : 4
Испания
Баскетбол. Чемпионат Украины. Суперлига 2016/2017 Группа Мужчины
Турнирная таблица Календарь
FT
Кривбасс
70 : 60
Запорожье-ZOG
  • Анонс
  • Обзор
  • Онлайн
  • Пресс.
FT
Николаев
68 : 82
Днепр
  • Анонс
  • Обзор
  • Онлайн
  • Пресс.
Биатлон. Чемпионат Европы Душники-Здруй
Кубок мира Кубок наций Календарь
FT
Одиночная смешанная эстафета
FT
Смешанная эстафета
Хоккей. Чемпионат Украины 2016/2017
FT
ХК Донбасс
4 : 1
Белый Барс
FT
Витязь
3 : 5
ХК Кременчуг
Новости
По видам спорта
  • Футбол
  • Бокс
  • Биатлон
  • Хоккей
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Футзал
  • Автоспорт
  • Худ. гимнастика
  • Киберспорт
  • Другие виды
  • Все новости
Показать больше
Популярное
Показать больше
Видео
Показать больше
Эксклюзив
Показать больше