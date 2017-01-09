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ФК Металлист
ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Сельту в Харькове
09.01.2017 17:29
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В нынешнем году Харьков ждет ряд интереснейших поединков

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Результаты
09 января, Пн
Чемпионат Испании Примера 17-й тур
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перерыв
Осасуна
1 : 2
Валенсия
Футбол 1
Чемпионат Португалии Примейра Лига 16-й тур
Турнирная таблица Календарь Бомбардиры Зрители
'43
Морейренсе
0 : 0
Белененсиш
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