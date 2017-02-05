Украинский форвард рассказал о новостях вокруг скандального перехода из «Бетиса» в «Райо Вальекано»- Футбол

Украинка выиграла пятый титул в карьере- Теннис

Сборная Камеруна в финале чемпионата Африки добыла волевую победу над египтянамит- Футбол